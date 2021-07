La tristeza de Edgardo Arias, el último técnico de Williams Martínez en sus últimos dos equipos

Edgardo Arias fue técnico del fallecido Williams Martínez en Villa Teresa hasta el pasado viernes, ya que en esa jornada lo cesaron de su puesto de entrenador.

Arias admitió este domingo a Referí que ese mismo viernes, un día antes de la muerte del zaguero, había estado hablando con Williams durante una hora.

"Hablé el viernes de noche con él, por eso me sorprende tanto esto. “No me esperaste, me dijo”, bromeando porque me cesaron de Villa Teresa y él no había podido volver a reunirse con el resto del plantel porque estaba contagiado de covid-19. Hablamos como una hora, con un estado de ánimo muy bueno porque entre lunes y martes se reintegraba al club. (Se emociona)", dijo Arias a Referí.

El exentrenador de Villa Teresa admitió que "hacía 28 días que no lo veíamos, pero estábamos en contacto asiduo con él y sabiendo lo que le sucedía en el grupo familiar. Lo noté bien y le dábamos el apoyo desde todo punto de vista".

En 2017, con River en el Viera, contra Nacional

"Lo apoyamos en todo momento cuando tuvo covid-19 y no pudo jugar algunos partidos por encontrarse contagiado. Luego se contagió la señora, la suegra y las tres hijas. Ya estaba prácticamente pronto para tener el alta, pero como se había aislado por su contagio, cuando se enteró lo que sucedía con su señora y sus hijas, rompió la cuarentena para hacerla junto con ellas. Por eso su cuarentena se extendió, por apoyar a su familia y por eso es que hacía 28 días que no estábamos juntos en el plantel", sostuvo.

Arias expresó que "en ningún momento nadie pudo darse cuenta de esto. La cabeza de la persona no te manda señales, es una enfermedad psíquica que la tienen algunos seres humanos y que nos puede pasar a cualquiera. Si el amor de sus tres hijas no pudo, uno no sabe cómo se puede afrontar esta enfermedad".

"Me llamó para decirme que no lo había esperado, para hacerme una broma, porque me habían cesado del club. Era líder y había dejado el fútbol por su familia para poder estar 14 días más apuntalándola", agregó. Y recordó: "En Rampla, el primer día le dije que era un gusto estar hablando con uno de los últimos dinosaurios del fútbol uruguayo. Se rió y me dijo. 'No seas malo, Edgardo, tengo 37 años', y se reía".

Un festejo con Cerro, en 2015

El año pasado, Edgardo Arias, dirigiendo a Rampla Juniors, lo tuvo a él como jugador y a su hermano Edgar como ayudante técnico suyo.

"Ni bien llegó al club, le di el brazalete de capitán porque era un líder. Es muy duro esto que sucedió. Lo llevé a Villa Teresa, para mí un gusto. Vivimos cosas muy intensas este último año y medio. Tengo la tristeza enorme de haber conocido a una grandísima persona y gran padre. Estoy muy dolido. No he podido salir del shock", añadió Arias.