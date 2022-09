Mattos sobre baja presencia del FA en la Expo Prado: "No teníamos un representante de la IM"

El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Mattos, criticó la baja concurrencia de representantes del Frente Amplio (FA) en la última edición de la Expo Prado.

“A mí me llamó mucho la atención que en el cierre de la Expo Prado, teníamos la presencia de un solo legislador del Frente Amplio: el senador (Alejandro) Sánchez. No teníamos un representante de la Intendencia de Montevideo. Eso es una cosa increíble. Yo no vi ningún funcionario en el palco, ni un representante aunque sea", sostuvo Mattos en Doble Click (Del Sol).

El secretario de estado señaló que la feria "es la más destacada que tiene el Uruguay, que se hace en Montevideo, que se hace además en un predio de la Intendencia de Montevideo donde tiene allí mismo un stand". "A mí me llama la atención, pero no sabría explicar cuáles son los motivos", dijo Mattos. "Habría que preguntarle a la intendenta o a sus directores", indicó.

"Yo creo que llama la atención porque evidentemente esto no es un tema partidario por más que el gobierno se ha identificado con el sector. Yo mismo provengo del sector rural, del sector agropecuario. Estuve en esa misma tribuna, pero en otro rol, como presidente de la Asociación Rural en un gobierno de izquierda y tuve en una oportunidad al presidente de la República, el Dr. Tabaré Vázquez, y a todo el gabinete presente", declaró Mattos. "De la misma manera que al presidente (José) Mujica también lo hemos visto en esa tribuna”, añadió.

"Yo he venido siempre que puedo y lo voy a seguir haciendo", dijo el senador Sánchez en rueda de prensa, según consignó El País. De todas formas, el legislador también señaló la identificación entre las gremiales rurales y el gobierno nacional.

Sobre las críticas de la Asociación Rural del Uruguay (ARU) a la administración presidida por Luis Lacalle Pou, dijo que "alguna hubo", pero que las autoridades de la asociación "se sienten más identificadas con las actuales autoridades que con las anteriores".

Consultado sobre estas declaraciones del senador opositor, Mattos dijo que "hubo algunas críticas bien claras". "Tomamos nota. Algunas compartimos, otras no tanto", continuó. "No es que existan veredas enfrentadas, pero hay intereses distintos", dijo el ministro.

"También hay resabios históricos de carácter político que a mí me parece que ya en el siglo XXI los debiéramos evitar o debiéramos dar vuelta la página. Yo celebro la presencia del senador Sánchez. No me parece bueno que habiendo tantos sectores políticos dentro de la oposición que no hubiera más representantes; no solo en el acto de clausura, durante el propio desempeño y desarrollo de la Expo Prado que ha sido visitada por cientos de miles de uruguayos", sostuvo este lunes.

Mattos se lamentó porque era "una oportunidad" para intercambiar "opiniones respecto de la marcha del sector y de la economía nacional"