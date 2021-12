Maxi Gómez volvió al gol, pero no lo festejó

El delantero uruguayo de Valencia, Maxi Gómez, volvió al gol este domingo y lo hizo justamente ante su exequipo, Celta de Vigo, por lo que prefirió no celebrar el tanto con el que lograron una importante victoria por 2-1 de visitante.

“Hoy justo no quería marcar a Celta, un club que siempre me brindó lo mejor. Hoy no quería meterles gol, pero un 9 siempre debe mandar a la red las que tiene”, comentó el exDefensor Sporting en declaraciones a Movistar LaLiga tras el encuentro.

Valencia (8º) ganó 2-1 en el campo de Celta (14º) este domingo para seguir dando pasos hacia puestos europeos. El equipo celeste se adelantó con un gol de Iago Aspas (10 minutos), pero Hugo Duro igualó (18) y Gómez lograron el 2-1 para Valencia (53).

AFP

Maxi Gómez volvió al gol ante Celta, su exequipo

El delantero uruguayo volvió a ser titular en el equipo de José Bordalás, en una temporada en la que no ha podido repetir sus mejores actuaciones.

Hasta el momento el atacante lleva dos goles en LaLiga de España, el último había sido el 12 de setiembre ante Osasuna, y solo cuatro tantos en 2021, todos por el campeonato español.

AFP

Maxi Gómez volvió al gol ante Celta, su exequipo

“Por fin entró la pelota”, dijo Gómez, quien valoró el triunfo de visitante ante el equipo del Chacho Coudet.

“Necesitábamos una victoria así. No veníamos trabajando bien lejos de casa y con lo competitiva que es LaLiga, un triunfo así es muy positivo. Viendo como está de igualada LaLiga, no nos fijamos un objetivo”, agregó.