Maxi Noble, el chingolo que vivió en casuchas, trilló el ascenso y levanta vuelo en Albion

Si Jacqueline Sequeira hubiera conocido algunos de los lugares donde su hijo, Maximiliano Noble, tuvo que vivir en Montevideo cuando era un juvenil que aspiraba a ser futbolista profesional, su carrera que actualmente se consolida en Albion hoy no existiría.

Nacido en Castillos, Rocha, Noble se mudó en 2013, con 15 años, a la capital para jugar en las inferiores de Torque, mucho antes del desembarco de los capitales del Grupo City. "Aquello era todo a pulmón", recuerda el volante ofensivo.

Su padre, José Noble, un 5 raspador que jugó en Wanderers Castillos y en la selección local, fue quien convenció a Hugo Pilo de traer al gurí a Montevideo.

"Pilo iba a traer cuatro jugadores de Castillos pero una semana antes uno se lesionó y después de tanto insistir, mi padre lo convenció", recuerda el 10 de Albion.

Leonardo Carreño

Buen manejo, pegada y pase gol

"Los primeros seis meses estuvimos en una casa, pero después se empezó a complicar y pasamos de casa en casa. La más precaria fue una en Paso de la Arena: un bañito, una cocina y cuarto con una cucheta y otra cama. Éramos tres. De no haber ido con mi amigo Rodrigo Cardozo, me hubiera venido antes. Entre los dos, con el sueño de ser futbolista, la fuimos remando. Después él, por temas económicos se tuvo que volver".

Uno de sus primeros compañeros de casa fue Jonathan Álvez que en 2013 ya estaba en el primer equipo que llegó a la final de los playoffs perdiendo con Miramar Misiones en su primera incursión en el profesionalismo. El delantero destacaba junto a otros tres talentos que tenía el celeste: Jesús Toscanini, Nicolás Milesi y Alejandro Hohberg.

Un día en una práctica vio a un compañero rehuir de una pelota dividida y le dijo: "Ah, pero sos tremendo chingolo". A sus compañeros les cayó en gracia la palabra y desde entonces le quedó ese apodo: "En Castillos siempre le decimos chingolo al que saca la patita cuando tienes que trancar", dice Noble que hizo el baby fútbol en El Tanque y Lavalleja de Rocha para luego volver a Castillos y sumarse a la sub 15 de Castillos Wanderers.

En la temporada 2014-2015, el volante debutó el 28 de octubre de 2014 contra Deportivo Maldonado, en el Tróccoli. Entró y metió el gol de su equipo aunque luego empató Joaquín Zeballos, actualmente en City Torque. El técnico era Adrián Colombo quien ahora integra el área de coordinación táctico-técnica de las formativas de Peñarol junto a José Enrique De los Santos.

Leonardo Carreño

Con 17 años debutó en el primer equipo de Torque

"Mi primer contrato era menos de $ 4.000, que me daba para comprar una boletera de Rutas del Sol y viajar a Rocha cada 15 días. Ahí me traía las viandas de comida para dos semanas. Sin el apoyo de mis padres y de mis abuelos nunca hubiera llegado", cuenta con agradecimiento.

Torque le firmó un contrato por cinco años, pero solo lo usó en 11 partidos: nueve en 2014-2015 y dos en la primera parte de la temporada 2015-2016 tras la cual fue cedido a Plaza Colonia.

"Llegué a Tercera pero Leonel Rocco me subió a Primera. Después, cuando lo cesaron, llegó Edgardo Arias que me dijo que no me iba a tener en cuenta".

Pero el fútbol tiene sus idas y vueltas. En 2018, cuando se fue a préstamo a Cerrito, en el ascenso, Santiago Kalemkerian no le dio mucha pista. Cuando este renunció y llegó Edgardo Arias en su lugar, ganó en protagonismo y Noble terminó como titular en los playoffs donde eliminaron a Rentistas para luego caer ante Villa Teresa.

La trayectoria

Torque en Segunda: 2014 a 2016: 11 partidos, 1 gol

Plaza Colonia en Primera: 2016-2017: 5 partidos

Cerrito en Segunda: 8 partidos

Villa Española en Segunda: 26 partidos, 3 goles

Albion, desde 2019 en Segunda y este año en Primera: 49 partidos, 7 goles

Edad: 24

Características: Volante ofensivo que puede jugar tanto por afuera -donde se siente más cómodo- como atrás de la referencia neta de ataque. Tiene buen manejo, pase gol y gran pegada.

Un día antes del arranque de arrancar la pretemporada 2018 en Torque le avisaron que no lo iban a tener en cuenta. "Estuve entrenando con mi padre en Castillos. Fueron días duros, de mucha ansiedad porque nadie me llamaba". Cuando la esperanza se esfumaba el Bochita Sergio Santín lo invitó a sumarse a Villa Española donde terminó jugando 26 partidos, 21 de ellos como titular.

Un año después llegó a Albion donde logró el histórico ascenso en 2021, como campeón del torneo que jugaron Danubio, Defensor Sporting, Cerro y Rampla Juniors, entre otros.

Leonardo Carreño

Desde 2019 defiende a Albion

En setiembre de 2020, poco después de meterle un memorable golazo a Racing, se rompió el tendón de aquiles. "Fue contra Tacuarembó y estuve nueve meses para poder volver. Me pusieron yeso primero, después una bota ortopédica e hice la recuperación en Rocha con un fisio amigo, Ronaldo Calvette. Hasta que me operé fue muy difícil de sobrellevarlo, por la cabeza".

Noble fue de los pocos que se quedó para la primera aventura del Pionero del fútbol uruguayo en Primera. "El equipo de a poco se va afianzando, encontramos una victoria para seguir trabajando tranquilos. Tenemos que seguir partido a partido para salir del descenso y pensar después en algo más importante. Se nos fueron 15 jugadores este año y se formó un buen plantel y grupo, pero necesitamos otra victoria para seguir afianzándonos".

El fin de semana pasado le ganaron 2-0 a Cerro Largo y él hizo el segundo tanto, un golazo de tiro libre. Antes había marcado ante Boston River.

Leonardo Carreño

Contra Cerro Largo en acción, marcado por Leandro Onetto

Albion entrena en el viejo complejo de Torque, allá por Lomas de Zamora, por lo que el ambiente le resulta familiar.

"Desde el año pasado, Albion mejoró los salarios y ahora da para vivir. Quiero dejar todo para que Albion se quede en Primera", dice Noble que a los 24 años demuestra que los talentos del ascenso también se pueden lucir en Primera.