Santiago Silva, un golero diferente que entiende los secretos del juego

Santiago Silva tenía ocho años cuando disputó su primer partido con Universitario de Salto. El equipo no tenía golero fijo en su categoría y en el entretiempo el entrenador le pidió ocupar el arco. El botija aceptó y al siguiente entrenamiento, el DT lo esperó con una bolsa con guantes y ropa de arquero. "No tenía idea del arco, pero no sé por qué le dije que sí. Era de los más altos, pero no tenía los fundamentos del puesto".

El domingo, con 22 años, Silva debutó en Primera con Boston River. En el estadio Juan Antonio Lavalleja de Flores su equipo empató 0-0 con Plaza Colonia y el salteño rompió los ojos por su enorme capacidad para salir jugando con los pies. "Parecía un golero de fútbol mexicano veterano, jugó con un aplomo tremendo, me sorprendió mucho", dijo a Referí un entrenador de un equipo de Primera.

Con Universitario, jugó de los 8 a los 15 años

Según tuiteó Juan Génova, analista de fútbol, el golero intentó 39 pases y acertó 36.

Silva no tenía esas estadísticas: "Es un montón, pero es que con la salida del equipo; mientras más clara sea la salida, no le das la pelota al rival y cada posesión puede ser una chance de gol", explicó el golero en diálogo con Referí.

"En ese partido se dio mucho de salir por abajo. Al romper con Rodrigo Pérez, rompo la presión de los dos nueves de Plaza y eso es una solución", dijo Silva quien con apenas un partido en Primera sorprendió por su claridad conceptual para explicar el juego.

"La cancha estaba difícil, pero con precaución se podía jugar, en una cancha buena fluye más para jugar a un toque y no a dos toques, pero igual se pudo salir por abajo".

Para Silva, jugar con los pies no es una cuestión meramente de estilo. Es un concepto futbolístico del entrenador Ignacio Ithurralde que tiene su razón de ser: "Saliendo por abajo rompés la presión, en este caso de los delanteros y al mismo tiempo los desgastás porque movés la pelota y ellos corren todo el tiempo y ahí aparecen los espacios, por eso tenemos que tener paciencia. Lo que nos faltó fue un poco más de profundidad, pero lo vamos a ir corrigiendo", adelantó.

"En las primeras pelotas me presionaban los delanteros, luego sentía que no querían ir a presionar", agregó.

Tras jugar de los ocho a los 15 años en Universitario, Silva fue convocado a la selección sub 15 de Salto. Salieron campeones nacionales y en el medio de los festejos se le arrimó el entrenador de la sub 18 que le dijo: "Estás citado para la sub 18, el martes es el primer entrenamiento". Ahí compartió el arco con Sebastián Lentinelly, actualmente en Liverpool, y después de ganar el título nacional en esa categoría ambos fueron reclutados desde la capital.

Campeón nacional sub 18 con la selección de Salto

"Iba a venir a Peñarol pero el fin de semana previo al viaje me dijeron que tenía que venir a Defensor Sporting. Todo lo que aprendí en mis primeros años fue con Martín González, un entrenador de goleros de Salto que fue campeón con Universitario. Desde los nueve años entreno con él y cada vez que voy a Salto le llevo un regalo".

Con Martín González en su primera práctica en Defensor Sporting

En la sub 16 de Defensor Sporting su primer entrenador fue Román Silva y su entrenador de goleros Fabián Leboso.

"Fue el primer entrenador que me exigió jugar con los pies. Román practicaba un juego colectivo y me pedía que participara del juego del equipo. Entrenábamos en sintético, en cancha chica, hacíamos trabajos reducidos y una consigna era que la pelota no pasara el nivel de la rodilla", recordó.

"La técnica la vas mejorando, siempre me fue bien pero fui mejorando los controles, la sensibilidad del pie, la pegada, la zurda, saber qué hacer cuando te toca una cancha mala".

En Cuarta su entrenador fue Ignacio Risso. "También apostaba por un juego colectivo y nos hacía salir jugando y nos daba variantes para hacer la salida. Me acuerdo que en los rondos de calentamiento, los goleros estaban siempre. Me enseñó el concepto del tercer hombre, nos lo mostraba mucho en videos: el pase filtrado al volante y el tercer hombre que participa en el el apoyo como segundo receptor. Y lo mismo trabajaba en otros sectores del campo, siempre para saltear la presión del rival. Son cosas que no se olvidan", explicó Silva.

Esa Cuarta de Risso terminó como campeona de la categoría en 2018. Por aquel entonces, Silva entrenaba con Cristopher Fiermarín, Agustín López, Matías Dufour y Nahuel Suárez, además estaban los tres goleros de Primera y el camino hacia la máxima categoría estaba bastante tapado.

Por esa razón no dudó en irse a Boston River en 2019. El camino hacia Primera también se hizo largo. Dos partidos de suplente ese año, otros dos en el Uruguayo 2020 y 22 el año pasado tras la partida de Mauricio Fratta. Para esta temporada, el Sastre apostó a Mauro Goicoechea, ex Danubio, Roma y Toulouse tras la partida de Gonzalo Falcón a Liga de Quito mientras que Ramiro Méndez retornó a Defensor Sporting.

En el primer amistoso de pretemporada, Goicoechea sufrió una lesión muscular contra Wanderers. Por esa razón, Silva fue titular contra Liverpool y Rentistas. Sus actuaciones convencieron a Ignacio Ithurralde quien le confió la titularidad para el debut contra Plaza.

"Nacho está convencido de la forma de jugar, siempre dice que es el camino para lograr los resultados, por eso tenemos que entender a qué jugamos y después aplicarlo en la cancha; a veces se pone difícil, a veces te presionan y la cancha no es la mejor, pero por una presión no podemos dejar de jugar".

"Todos sabemos los riesgos que tiene, pero a mí no me gusta darle la pelota al equipo rival, me gusta que la tengamos nosotros, que el equipo proponga y vaya a buscar el partido. Sé que los se ganan con goles, lo entiendo, y que de eso se ocupan los que juegan de mitad de cancha en adelante, pero para eso nosotros le tenemos que dar la pelota lo más redonda posible", enfatizó el joven golero.

Camilo dos Santos

Ignacio Ithurralde, un entrenador con una buena propuesta

El error en la salida con pelota está latente y es mucho más detectable para una mirada poco analítica que un gol construido a partir de una salida desde el fondo del campo o también los goles que se toman por salir del fondo reventando la pelota.

"Sé que puedo ser figura todo el partido y si se me escapa una pelota al final voy a salir en todos los diarios. Pero ahí todo pasa por cómo uno se repone. Si pienso que no me voy a equivocar, estoy errado. Después está en cómo te reponés al error. Capaz que el error es a los 10 minutos y quedan 80 por jugarse. He trabajado eso, en reponerme, en no frustrarme porque si no tengo que pedir el cambio. Si una pelota se me va por abajo del pie, tomar más precaución, preocuparme más", ejemplificó.

"Miro todos los partidos que puedo, los del fútbol uruguayo o los de Europa. Me gusta mucho ver el juego de pies y la capacidad de jugar en determinados partidos importantes. Sigo a Ederson, Marc-Andre Ter Stegen, sobre todo por cómo entienden el juego y como le dan salida al equipo, y cuando alguno comete un error analizar qué pasó, qué hizo mal, y también las cosas buenas, cómo hizo para sacar esa pelota, por ejemplo", dijo.

En las próximas fechas, Silva será una atracción extra para un Boston River que de la mano de Ithurralde propone siempre jugar.