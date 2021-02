Maximiliano Pereira comenzó su sueño en Peñarol y volvió el goleador Terans luego de 23 días

La del viernes fue una jornada con un sabor agridulce para Maximiliano Pereira. El futbolista, quien llegó a Peñarol al inicio de este Torneo Clausura, por primera vez fue al banco de suplentes en esa jornada ante Liverpool en Belvedere. Se puede decir que de alguna manera, comenzó a vivir su sueño de vestir la camiseta aurinegra. La vistió, pero por ahora no le tocó ingresar.

Y fue con sabor agridulce porque luego de un primer tiempo más que aceptable jugando como visitantes ante Liverpool, el líder del torneo, todo terminó con un empate con sabor a muy poco, ya que los mirasoles dependen de ser campeones justamente de este Clausura para tratar de ir por el título del Uruguayo 2020 y ahora más que nunca, para poder clasificar a la Copa Libertadores de América como Uruguay 1 o Uruguay 2, luego de haber desechado el pasado lunes ser Uruguay 3, puesto que tomó Wanderers.

De esa manera, el resultado cosechado en Belvedere a falta solo de cinco encuentros para el final del campeonato, fue bastante negativo para los dirigidos por Mauricio Larriera.

Maxi Pereira se puede jactar que desde la última vez que estuvo dentro de una cancha –hace casi dos años, el 12 de mayo de 2019 defendiendo a Porto–, volvió a sonreír y retornó a los campos de juego por más que esta vez no le tocó entrar.

Como informó Referí, el contrato de Pereira se extenderá hasta julio de 2021 y no como se había informado en un principio que era solo por este Clausura y a rendimiento.

Es que de ser así, al Mono Pereira le quedan solo cinco encuentros para poder mostrarse y eso si el técnico lo toma en cuenta.

Además, en el mismo contrato quedó firmado que existe una opción para estirar el mismo hasta diciembre próximo.

Pereira tiene una forma muy particular de cobrar el sueldo, algo que nunca se ha estilado en Peñarol.

Para empezar, firmó por una cifra irrisoria y en pesos uruguayos. Como informó una fuente a Referí, “más que nada, para que figure en el contrato, porque casi es como si no cobrara”.

Pero además también quedó estipulado en el vínculo entre club y jugador, que si no juega, no cobra, por lo tanto, hasta ahora no había ganado nada.

No obstante, desde este viernes esa ecuación comenzó a cambiar.

Es que el futbolista tiene un acuerdo especial: si va de suplente percibe determinada suma y si es titular, cobra otra superior.

Maximiliano Pereira, jugador de la selección nacional en tres Mundiales –Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018– de a poco comenzó a vivir su sueño con Peñarol, pese al 1-1 ante Liverpool que no conformó al final, y que no le tocó ingresar al campo de juego ya que Larriera no lo tomó en cuenta.

Si bien la posición natural en sus últimos años ha sido la de lateral por derecha, también tiene la chance de jugar como volante de marca o mixto.

En eso es que Larriera lo ha estado observando en las distintas prácticas, por más que está claro que le falta competencia.

En Peñarol entienden que una vez que obtenga eso, podrá dar una gran mano al equipo, más allá de que de este Clausura, ya se le fueron los dos tercios y no tuvo minutos.

La vuelta de Terans

Una de las buenas noticias que tuvo Peñarol en la calurosa jornada del viernes en Belvedere, fue el regreso a las canchas de David Terans.

El actual goledaor del equipo aurinegro en el Campeonato Uruguayo 2020 con 12 conquistas, no jugaba desde el pasado clásico ante Nacional en el Estadio Campeón del Siglo, cuando tras un notable remate que sacó brillantemente la córner el arquero Sergio Rochet, se desgarró un aductor.

Terans hacía 23 días que no jugaba al fútbol y en los minutos finales contra Liverpool, el arquero Sebastián Lentinelly –gran figura– le tapó lo que hubiera sido el gol de la victoria. Sin dudas, su retorno fue la noticia positiva para el aurinegro.