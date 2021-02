La importancia de Torres de cara al partido ante Liverpool: participó en el 67% de los goles

Peñarol afronta un partido de suma trascendencia este viernes cuando enfrente al líder del Torneo Clausura, Liverpool, que además es un rival directo en la pelea por el título que ahora más que nunca los mirasoles deberán buscar, luego de que el fin de semana pasado, su presidente Ignacio Ruglio, informara que el club no aceptaba ser Uruguay 3 para la Copa Libertadores de América, tras una decisión que tomó el director deportivo Pablo Bengoechea antes del encuentro ante Wanderers, como informó Referí.

Y en ese equipo de Mauricio Larriera que tendrá la baja de Walter Gargano por haber recibido su quinta amonestación el sábado ante los bohemios –luego de haber sido la figura de la cancha y de haber mostrado su mejor repertorio en mucho tiempo–, hay un jugador que está “incontaminado” del mal rendimiento que mostró el equipo hasta el último sábado, día en el que sí demostró que quiere ir por el título del Uruguayo 2020.

Es que el rendimiento del juvenil Facundo Torres, de 20 años, ha sido trascendental para los aurinegros en estos primeros nueve encuentros.

Torres apareció en todos los partidos, ha jugado la mayor cantidad de minutos sin demostrar cansancio –pese a disputarse tres encuentros por semana– y, además, nunca dejó de pedir la pelota.

Torres quiere seguir convirtiendo con la casaca aurinegra

Por más que las cosas no salgan, el número 10 de Peñarol siempre está y esa es una virtud que no se encuentra en demasiados futbolistas, mucho menos a su edad.

Por eso entre otras cosas seguramente tenga un muy buen futuro y le quede no demasiado tiempo en el club de las 11 estrellas, pese a que firmó una extensión de contrato hasta diciembre de 2023, más allá de que existía un vínculo con él hasta junio de este año.

En eso, los dirigentes no quisieron dormirse y acordaron con el futbolista un nuevo sueldo, más acorde a los tiempos que corren, con una cláusula de rescisión de US$ 14.500.000, para que a la institución le queden libres US$ 10 millones.

Cabe recordar que con Facundo Pellistri la cláusula total había sido de US$ 10 millones cuando se fue a Manchester United.

Su importancia en el presente

Peñarol es de los equipos menos goleadores del Torneo Clausura. El conjunto de Larriera solo convirtió nueve tantos y nota claramente la ausencia de un “9” de área.

Solo dos clubes tienen menos tantos que los carboneros: Progreso tiene ocho y Danubio, siete.

Para notar la trascendencia que tiene el juvenil Torres en este Peñarol, basta con demostrar en cuánto ha colaborado con esos goles.

Torres ha participado en seis de las nueve conquistas que hasta el momento anotó su equipo.

Anotó tres goles –ante Defensor Sporting, Rentistas y Wanderers, estos últimos dos, para el triunfo– y dio una asistencia, y dos participaciones claras previas al pase de gol, contra Danubio en Jardines y ante Boston River.

Esto implica que Torres participó en un 67% de las anotaciones aurinegras en este Clausura. Mejor, imposible para lo que ha venido mostrando Peñarol hasta el momento.

Agustín Álvarez Martínez es un gran ladero de Torres

Su ladero, el juvenil Agustín Álvarez Martínez, citado este jueves a la preselección uruguaya sub 20, lo acompaña a distancia, pero viene en franco crecimiento.

El jugador de San Bautista, con solo 19 años, lleva otros tres goles y una asistencia.

Se le termina el contrato

Uno de los temas que afrontará a la brevedad el actual consejo directivo de Peñarol, es la renovación del contrato de Álvarez Martínez y también de Sergio “Toto” Núñez.

A ambos se les culmina el vínculo en mayo y los dirigentes aurinegros ya están hablando para la renovación que no va a tardar.

Ramírez va por el récord

Liverpool pretende seguir con distancia en la cima del Clausura en la tarde de este viernes en su estadio de Belvedere.

Juan Ignacio Ramírez va en busca del récord goleador en soledad

En su plantel se destaca el actual cogoleador del Campeonato Uruguayo 2020, Juan Ignacio Ramírez –junto con Gonzalo Bergessio, ambos con 19 goles– y en su pasado encuentro ante Defensor Sporting, igualó el récord de Carlos Cháves como máximo artillero de los negriazules en toda su historia, con 70 goles.

Este viernes, el Colorado Ramírez busca un nuevo gol contra los mirasoles para quedar como único máximo anotador de los de La Cuchilla.