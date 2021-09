Máximo de US$ 6.840 se logró en el remate de los 28 "toros de Kiyú"

Con un precio máximo de US$ 6.840 y un promedio de US$ 3.700, se concretó este sábado 25 uno de los remates emblemáticos en cada zafra de comercialización de reproductores, una instancia clave en la actividad ganadera nacional, que sucede al inicio de cada primavera.

Se ofertaron 28 toros y se vendieron todos, destacó a El Observador Daniel Dutra, uno de los rematadores que bajaron el martillo a cada ejemplar.

El remate denominado “los toros de Kiyú” suele considerarse como el puntapié formal de la zafra de toros y establece en el mercado una referencia de demanda y precios de alta relevancia.

El precio máximo, US$ 570 por cada una de las 12 cuotas, fue una inversión de la cabaña sanducera Ataliba, de Agustín Álvarez, por el toro caravana 23, de Carlos Pilón (de San José).

El precio mínimo se ubicó en US$ 3.000.

"Fue un remate muy ágil, con una demanda clara, se vendió todo en la pista, nos acompañó mucha gente y los toros de dispersaron para todas las zonas del país, quedamos conformes", destacó Dutra.

La actividad, en esa localidad de San José, fue la 45ª edición y se realizó en las pista de ventas de la Central de Pruebas de la Sociedad de Criadores de Hereford del Uruguay (SCHU), con la comercialización a cargo de Escritorio Dutra, como ha sucedido en cada una de las 46 ediciones del célebre remate.

La oferta, rematada por Daniel y Alejandro Dutra, consideró la torada que participó en la prueba anual de crecimiento organizada por la gremial de criadores y el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA).

La subasta brindó la posibilidad de abonar los toros en 12 cuotas en dólares, se brindó un plazo de seis meses libres, con servicio de flete gratis y seguro para los toros por 30 días. Y se emitió por Campo TV y los sitios en Internet del escritorio y de la sociedad de criadores de Hereford.

Remate de los toros de la prueba de eficiencia en la Central Hereford, en Kiyú.

El antecedente

En el remate de los toros de Kiyú de 2020 se logró un máximo de US$ 15.000 por un ejemplar de La Magdalena, de Jorge Barbosa SG (ganador en su grupo de la prueba de eficiencia), adquirido por Rancho F en 12 cuotas de US$ 1.250. El precio promedio el año pasado fue US$ 4.038 por 26 reproductores y se vendió el 100% de la oferta.