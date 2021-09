Uriarte, los bizcochos para el ministro Peña y su rendición de cuentas de 16 meses en el MGAP

Carlos María Uriarte, exministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, elaboró un extenso análisis sobre su gestión como jerarca al frente de esa Secretaría de Estado, donde expuso diversas consideraciones que, puntualizó, ya las consideró con su sucesor, Fernando Mattos.

El trabajo, al que accedió El Observador, que concluye con la frase “Hemos dejado el cargo, pero no nuestro compromiso de servicio para con la Patria”, se inicia con reflexiones sobre cómo se produjo su salida del cargo, luego se da paso a “lo vivido”; a “lo que estamos viviendo”; y a “lo realizado” (con un análisis sobre cada sector productivo del agro). Finalmente, hay un conjunto de conclusiones.

Uriarte tituló este trabajo “Rindiendo cuentas – Memoria de lo realizado en el MGAP desde marzo del 2020 a junio del 2021” (ver el documento más adelante).

Al inicio, el exministro destacó: “No puedo dejar de reconocer que el pedido que me efectuara Adrián Peña aquella tarde de domingo de junio, me tomó por sorpresa. Yo mismo le había solicitado esa reunión para trabajar en temas pendientes que teníamos entre ambas carteras. Hasta bizcochos llevé para esa supuesta reunión de trabajo. Tamaña sorpresa me llevé. Si bien era muy consciente de mi vulnerabilidad política, y por eso encaraba cada día como si fuera el último, no esperaba que fuera de esa forma”.

Uriarte agradeció “el gran honor de haber sido parte de este gobierno que mucho me enorgullece”, expresó su reconocimiento a todo el equipo del ministerio, a todos aquellos que lo acompañaron durante su gestión “y a los más de 600 uruguayos que a través de mensajes me brindaron su apoyo”.

En las conclusiones, indicó que “la sensación es que nos quedó mucho por hacer, y que siempre las cosas se podrían haber hecho mejor”, pero “hasta nosotros mismos nos sorprendemos de lo realizado” durante esos 16 meses.

“Lo que más nos reconforta es que habiendo partido de un sector en que la inmensa mayoría de sus rubros estaban pasando por un momento de desazón y desesperanza, luego de un periodo tan corto, su situación al momento de nosotros dejar la cartera, era exactamente la opuesta”, afirmó. “El sector está pasando por un momento de mucha actividad y dinamismo, y es el motor de la economía nacional, pese a la pandemia y a las dos secas que tuvimos”, complementó.

"Ni el más optimista podía pensar hace 16 meses que el sector iba a estar como esta hoy. Prácticamente todos los sectores del agro, menos la lana, muestran una franca recuperación en sus expectativas y la mayoría de ellos ya están viviendo buenos resultados económicos. Situación que se puede claramente visualizar en el incremento de las exportaciones de bienes de aproximadamente un 30%", detalló.

Sector por sector

Uriarte enfatizó que "el agro una vez más, está siendo de gran ayuda para sacar al país de una difícil situación". Posteriormente, hizo una breve descripción inicial sobre cada sector:

La merecida y largamente deseada recuperación del sector arrocero y de la agricultura de secano, fue la primer señal.

El arroz ya ha cerrado su segundo año consecutivo de resultados positivos, lo que se ha traducido en una dinamización muy importante en la actividad económica en sus áreas de influencia. Lo mismo sucede con la agricultura de secano.

La exportación de carne vacuna pese a todos los inconvenientes (que no fueron pocos), se ha mantenido firme como principal rubro exportador, a valores históricamente muy destacados en términos físicos y de precios. Todas las plantas están activas y todos los mercados están abiertos. De no mediar sobresaltos, el 2021 será un año récord en exportaciones cárnicas.

La cadena láctea fue la última en reaccionar, pero también está transitando por una franca recuperación, luego de años con lamentables perdidas de productores. Es justo destacar, que durante este tiempo no sucedió ningún cierre de industrias lácteas, pese a las enormes dificultades que algunas industrias atravesaban cuando comenzó este gobierno.

Mención especial le cabe a la citricultura, ya que alguna industria venia con enormes dificultades cuando llegamos al gobierno. A la fecha ninguna empresa ha dejado de trabajar, y se ha logrado el mantenimiento de las fuentes laborales para más de 6.000 trabajadores en el litoral norte del país.

Es justo decir que esta grata realidad, no solo fue debido a acciones impulsadas desde el gobierno, sino también a cambios ocurridos en el mercado internacional, pero que para aprovecharlos el país debería estar preparado como lo estuvo, y lo está.

A manera de evaluación de lo realizado, es necesario destacar la importancia del trabajo mancomunado que se realizó entre actores privados y públicos, el cual contribuyó en mucho al logro de esta realidad, donde un objetivo general siempre primó “cuidarnos manteniendo la actividad económica”.

Uriarte, en el documento, indica que "inolvidable fue lo realizado con el siempre ministro Larrañaga y todo su equipo del Ministerio del Interior. La baja en el número de abigeatos, fue una clara demostración de lo que se puede lograr trabajando juntos al servicio de la patria".

Por último, al final de su rendición de cuentas, Uriarte señaló temas que estaban en la agenda cuando fue reemplazado: el fomento y actualización de la normativa sobre riego; el desarrollo de una Ley para la Lechería; la actualización del Instituto Nacional de Colonización; la promoción de la Acuicultura; y la puesta en marcha del proyecto piloto para la realización de mataderos ciclo 3 en el interior del país”.

A continuación, el trabajo completo elaborado por el exministro Uriarte:

