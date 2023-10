Mayte Álvarez, la apuesta joven del equipo de Novick para el próximo gobierno de Peñarol

El handball es su pasión desde niña y comenzó a practicarlo en el Alemán. Su buen nivel la llevó a la selección uruguaya juvenil y cuando Peñarol llamó a aspirantes, dijo: “Yo tengo que ir”. Se presentó y fue elegida para defender los colores aurinegros. “Jugaba al deporte que amaba en el club que amaba, una combinación hermosa”, comentó Mayte Álvarez a Referí.

Mayte es una de las jóvenes apuestas de Edgardo Novick y Alejandro Ruibal, que trabaja junto a Marcos Acle en la agrupación Peñarolenses, para las próximas elecciones de Peñarol.

Tan solo un año después, por su desempeño, porque tenía vínculo con la Comisión de Handball del club y por su llegada a sus compañeras, fue elegida capitana. La idea era tender puentes entre las partes.

Por distintas circunstancias que se podrán leer, Mayte, quien es licenciada en comunicación y entonces trabajaba en marketing, se interiorizó en la política de Peñarol.

Fue una de las cofundadoras del grupo Peñarolenses con Acle a la cabeza, y hoy, además de jugar, es la secretaria de los deportes anexos y acompaña a la dupla Novick-Ruibal para las próximas elecciones del club que se llevarán a cabo el sábado 18 de noviembre.

¿Qué fue lo que la llevó a ingresar de lleno en el club y no solo para defender su camiseta? Así comienza a contarlo: “En 2018, había una mala gestión. Las jugadoras pagábamos una cuota para poder jugar y costear los gastos. Actualmente también se sigue haciendo”, explica.

Y añade: “En Peñarol nos decían que no alcanzaba el dinero para los costos y que debíamos vender rifas. Ya no somos niñas, entonces en vez de venderlas, las comprábamos nosotros. Pero con el tiempo, de la propia comisión nos blanquearon que el dinero iba para la cuenta de la esposa de un integrante de la misma. Nos comentaron que la comisión no tenía seguimiento de ese dinero. Nos robaban. Entonces les comenté a mis compañeras que no compartía esos valores y que me iba, y ellas se fueron conmigo”.

Inés Guimaraens

Mayte Álvarez juega al handball en Peñarol

Cuenta que en su momento fue difícil, ya que recibió amenazas.

“Un día me llamó (Rodolfo) Catino –quien no pertenecía a la comisión– para ver si podíamos volver a jugar, y le dije que no”.

Finalmente, los integrantes de aquella comisión fueron removidos de sus cargos, y un año después, Mayte y alguna de sus compañeras retornaron a defender a Peñarol.

“Ahí hice un clic. En 2019, Marcos Acle me dijo: ‘Si querés, podés hacer algo dentro de Peñarol’ y ahí cofundamos el grupo Peñarolenses”, recuerda.

Esta agrupación que acompaña a Novick cuenta con muchos jóvenes de ambos sexos y todos apuestan por el trabajo en equipo.

“La idea siempre y hasta hoy es hacer justicia y dignificar los deportes en el club”.

Cuando Acle fue electo como consejero, Mayte pasó a ocupar la secretaría de los deportes anexos de Peñarol.

“Avanzamos en algunas cosas. Por ejemplo, vestimos a todos los deportistas con la misma marca y también logramos que no se tengan que pagar su camiseta. Que todos los que deban pagar para jugar, como yo lo sigo haciendo, lo hagan a una cuenta del club y no a una particular, como ocurrió con lo que contaba antes. A su vez, hicimos una sala de sanidad en el Palacio Peñarol, en la que atiende un médico a los distintos deportistas”, explica.

Inés Guimaraens

La intención de su grupo es profesionalizar más al club y que exista mayor gestión

Y añade: “Logramos que todos los deportistas sean socios de Peñarol, y ganar así sentido de pertenencia”.

De lo que el club recauda de la 5K todos los años, el 50% va para el atletismo, y el resto, para ayudar a las cajas de los demás deportes anexos.

Cuenta además que tuvo “el honor de participar de más de un consejo directivo del club”.

Fue como directiva de Peñarol a Asunción a ver un partido ante Olimpia el año pasado por la Copa Libertadores y dice que en el chárter, eran 50, “49 hombres y yo. Fue una muy buena experiencia el hecho de poder compartir con una delegación”.

Y cuenta cómo vivió desde dentro esta experiencia: “Me frustró el hecho de ver cómo era una conversación de camaradería, pero que no había gestión alguna. Había ideas, pero todo lo que se decía, quedaba en esa mesa. No había profesionalización para lo que la institución necesitaba. La falta de gestión era evidente”.

“Por todo eso es que terminé creyendo en Edgardo Novick y en Alejandro Ruibal. Tienen una propuesta nueva, distinta, que se aggiorna a lo que es Peñarol, con un proyecto muy profesional en el que se propone armar un equipo, buscar a los mejores, gestionar recursos, tomar decisiones en base a datos y también saber cómo rendir cuentas”, cuenta. “Cocreamos con Peñarolenses ese programa de gobierno que se plantea”.

Inés Guimaraens

Mayte contó las vivencias que tuvo en el pasado en el club que no fueron para nada alentadoras

Dice que como joven, no pudo “disfrutar a Peñarol como me contaba mi viejo, aquel Peñarol que ganaba todo hace poco más de 30 años. Tengo ganas de dejar de soñarlo y empezar a vivirlo”.

Y reitera que los cuatro pilares de su grupo son “profesionalización, gestión, transparencia y unidad. Lo que Novick-Ruibal traen a Peñarol, coincide mucho con lo que nosotros queremos. Además, hacen una campaña sin agravios y tendiendo puentes”.

Para Mayte, “en Peñarol, hoy se labura de espaldas al socio y eso lo necesitamos cambiar”.

Hace unos meses, Mayte vendió sorrentinos a través de Instagram para poder costear los gastos del handball aurinegro.

Mientras compite con esa pasión, también quiere seguir dentro del club, pero que las cosas cambien y por eso apuesta a un cambio con el grupo de dirigentes jóvenes que integran.