“Me compraría un campo en Uruguay por la seguridad jurídica que tiene”

El analista y socio en Nóvitas, Diego de la Puente, habló con El Observador sobre el mercado agrícola y las inversiones en campos, destacó que los agricultores deben estar atentos al desarrollo del clima y sostuvo que "siempre hay oportunidades" en el agro, base de la producción de alimentos. En el marco de la Expo Prado, el experto dio un workshop sobre commodities junto al banco Itaú.

¿Considera que hay oportunidades en la región para los agricultores?

Siempre hay oportunidades, más en un mercado en el que los alimentos van a ser cada vez más escasos y las poblaciones en el mundo cada vez son más crecientes. Saliendo de la coyuntura y mirándolo estructuralmente, sin lugar a dudas, si tuviese que tomar una decisión de personal, me compraría un campo.

¿Qué tipo de campo elegiría?

Agrícola-ganadero, mixto. Depende del precio será dónde se compre, pero creo que es una buena inversión, no mirándolo en la coyuntura, sino en la perspectiva a largo plazo.

¿Cómo ve los valores en el mercado agrícola?

Son altos en términos nominales. Si uno una serie de precios la deflaciona claramente la situación va a ser distinta. Sin lugar a dudas son precios rentables, más allá de que los costos han subido mucho, y los productores tienen que tomarlos.

¿La guerra en Ucrania sigue impactando en el precio de los insumos?

Los factores siempre tienen un grado de shock, que es cuando alguien no espera algo y aparece. Eso siempre tiene un impacto mucho más mediático y potente cuando no lo esperas. Después de ese shock el mundo se empieza a acostumbrar y a operar conviviendo con ese problema, eso ocurre habitualmente. Por supuesto que hoy no tiene el mismo impacto, pero la guerra sigue estando. Estamos hablando de grandes exportadores de alimentos (Ucrania y Rusia), pero también de fertilizantes. En la relación insumo-producto el hecho de que haya restricciones también en las exportaciones de fertilizantes, como la urea, tiene un impacto determinante.

¿Qué perspectivas hay para la zafra de cultivos de verano en la región?

Tenemos que mirar mucho lo que pasa con el clima, y en función de cómo vaya evolucionando eso se irán moviendo las perspectivas de precios. Pero como todavía tenemos un fenómeno no resuelto, que es el clima, yo aconsejo hacer estrategias, tomar coberturas de precios, pero con estrategias lo suficientemente flexibles para poder atravesar ese período climático que puede ser complejo.

¿Hay algún cultivo que se destaque por rentabilidad?

Yo diría que en general va a depender mucho de los costos involucrados en cada uno de los cultivos. Quizás el maíz es más caro, pero puede tener mejores perspectivas. La soja es más barata de producir, pero quizás los precios, salvo que se venga una sequía muy grande, estén en un nivel muy alto. En general, en estos niveles de precios, si la cosecha es razonable los rindes podrán ser buenos.

¿Cómo ve al dólar soja?

El dólar soja es un parche que se hace para tratar que la Argentina pueda ingresar más divisas de alguna manera, que las necesita y mucho, porque está en el extremo opuesto de Uruguay. Me parece que son medidas que generan muchos desequilibrios después de que se implementan. Por ahí se toman pensando en que con un tipo de cambio a $ 200 se arregla todo, pero después eso tiene impacto en el precio de los alquileres de los campos y en la relación de los negocios de canje por insumos. Tiene un montón de deseconomías que se van generando, porque además, en un principio es por un período de tiempo limitado. Ahora se está hablando de que podría ser por más tiempo, pero claramente es un parche que no resuelve el problema.

¿Conviene que el dólar soja se desarrolle por un mes?

Absolutamente no, porque es como cuando la Cenicienta se encuentra con el hada madrina: se encuentra con que el vestido es lindo, que los zapatitos son de cristal y tiene un peinado hermoso, pero a las 12 de la noche se acabó. Ese deadline que ponen, si no se estira, generará un exceso de oferta en un momento, generará que el productor venda más soja y después venda menos maíz y trigo. Eso termina generando desequilibrios que van por fuera de la normalidad del mercado.

¿Qué cuidados deben tomar los productores en línea con esa realidad?

Creo que tienen que aprovechar las circunstancias, pero entendiendo que eso es un parche que dura un tiempo. Además, como ahora no sabemos si el tiempo que dura es el que tiene que durar, genera más incertidumbre. Creo que lo mejor es moverse en el día a día y hacer lo que puedan.

¿Qué diferencias de rentabilidad ve entre los productores uruguayos y argentinos?

La parte buena de los uruguayos es que tienen precio pleno. Ustedes acá no tienen derechos de exportación ni restricciones a las exportaciones, entonces toman el precio de Chicago con una prima de descuento y se acabó. En Argentina tenemos cierre de las exportaciones y tenemos derecho de exportación, en el caso de la soja de 33%. Al precio le sacan un 33%, y eso tiene un impacto muy fuerte desde el punto de vista de los precios. La ventaja de Argentina es que en general los rendimientos son mejores, porque los campos son de mejor calidad. Cuando te vas a la zona núcleo, un campo en Venado Tuerto o en Pergamino, tenes suelos planos, muy profundos. La diferencia de rendimientos con los campos uruguayos, que son más vertisoles, más quebrados, hace que se empareje un poco.

¿Uruguay le parece un buen lugar para invertir?

Totalmente. Si me comprara un campo preferiría hacerlo en Argentina, pero por ahí me lo compraría en Uruguay por la seguridad jurídica que tiene y porque las reglas de juego son claras. El productor en Argentina está muy acostumbrado a lidiar con lo que le toca, entonces se hace resiliente, y esa adaptabilidad lo hace ser muy eficiente en cualquier parte en la que le toque producir. Pero claramente si querés vivir una vida tranquila y con menos sobresaltos comprate un campo en Uruguay.