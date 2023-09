“Me reconcilié con el rugby uruguayo”: Rodrigo Capó Ortega habló sobre Los Teros y dijo que Francia "no respetó" a Uruguay

Decir Uruguay entre los fanáticos del rugby en Francia es decir Rodrigo Capó Ortega. El jugador nacido en Carrasco Polo, leyenda de Castres, se retiró en 2020 tras una larga y condecorada trayectoria. El segunda línea estuvo el viernes en el asado de Los Teros y sus familias en Lille, y dijo a El Observador que el partido del jueves, y el ambiente alrededor de él, le sirvió para “reconciliarse” con el rugby uruguayo, tras sus dos decisiones de no participar de los Mundiales de 2015 y 2019. Es que su carrera en la selección fue traumática. Tras explotar en Australia 2003, el inicio de una carrera espectacular en Europa, fue capitán cuando el equipo se quedó afuera en 2007, en medio de un proceso turbulento. Se alejó a mitad del proceso 2011 por diferencias con la URU. Luego volvió en 2015 para ayudar a Los Teros a clasificar en el repechaje ante Rusia, pero luego decidió no ir al Mundial ya que acaba de nacer su hija. En 2019 volvió para la eliminatoria con Canadá, pero luego decidió nio participar porque venía de una operación de hernia discal y no se sentía preparado.

Además, opinó que Francia “subestimó” a Uruguay en el partido del Grupo A, y se mostró feliz por el juego mostrado por Los Teros en el debut por el Mundial de Rugby.

¿Cómo viste el partido ante Francia?

Vi un Uruguay que entró a la cancha determinado desde el minuto 1 al 80 sabiendo bien lo que quería hacer. Creo que por eso salió el partido que salió. Creo que a Francia le faltó humildad. Le faltó respetar a Uruguay un poco más, se vieron sorprendidos por el juego uruguayo. El rugby es asi, cuando uno no respeta no se perdona. Fue una gran prueba de que cuando falta la humildad el otro equipo lo puede aprovechar mucho

¿En qué crees que no lo respetó? ¿En los 12 cambios que hizo?

En los cambios no porque el mejor equipo siempre es el que entra a la cancha, no me corresponde juzgarlo a mí. No respetaron a nivel de intensidad y juego que estos jugadores pueden llegar a dar, y no dieron. Pensaron que dando un 60% podían ganar uno fue asi.

¿Uruguay te sorprendió?

No me sorprendió Uruguay. Es el tercer mundial consecutivo que clasifica y va subiendo escalones en cada uno. En este Mundial el objetivo es terminar terceros en el grupo, y en este partido era rivalizar con Francia. Estoy sumamente orgulloso del equipo uruguayo.

¿Cómo ves a Italia?

Italia es un equipo que juega de todos lados, le gusta tener la pelota, y los equipos que le han ganado han tenido más posesión que ellos. Uruguay tendría que jugar de todos lados, por momentos ser inteligentes y saber cuándo calmar el juego. Va a ser un partido que hay que construirlo desde el minuto 0. Se va a definir en los detalles.

Te tocaron momentos turbulentos del rugby uruguayo. ¿Cómo lo ves hoy?

Divino. Es una alegría muy grande ver la evolución del rugby uruguayo hoy por hoy. Gracias a toda la gente que ha pasado, que ha pasado y que va a venir, que aportan como aportan y hacen todo para que esté lo más arriba posible.

¿Te gustaía volverte a involucrar con Los Teros?

Da ganas. El otro día, cuando veía a todos los uruguayos y ver tantos amigos, como que entre comillas me volví a reconciliar conmigo mismo con el rugby uruguayo. Fue mucha emoción, ver los colores de tu país. Es algo muy lindo. Orgulloso de ser uruguayo.

Decir que te reconciliaste: ¿te arrepentís de haber dichi que no a las citaciones para los Mundiales 2015 y 2019?

Yo tuve mis razones y, como lo hemos hablado, asumo mi responsabilidad y no me arrepiento. Lo único que me hubiese gustado es haber jugado un mundial en Francia y haber jugado contra Francia. Soy un privilegiado por todo lo que hice, agradezco a Dios siempre. Soy un loco feliz y estoy en una nueva etapa.

¿Qué es de tu vida hoy? ¿Seguís vinculado a Castres?

Hoy me ocupo de las relaciones públicas del club. Entrené un año a los espoirs (el segundo equipo) pero era un momento complicado de mi vida, no estaba bien y necesité cortar con el rugby, conocer otras cosas. Por eso el puesto que tengo ahora, y además hago charlas en empresas, en las que hago comparaciones entre el mundo deportivo y el mundo empresarial. Me está empezando a ir bien, estoy connteto, bien encaminado. Cuando uno hace las cosas bien, los éxitos empiezan a venir solos.