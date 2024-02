"Me sentí manipulada, abusada": exvocalista de Mano Arriba dio más detalles del fin de la banda

Natalia Ferrero, exvocalista de la banda de cumbia pop Mano Arriba, ha pasado en los últimos días por varios medios a causa de un situación en la que se vio envuelta con su excompañeros de grupo.

El lunes de la semana pasada, Ferrero había anunciado que tenía pensado iniciar acciones legales contra sus socios de la banda, luego de comprobar que fue sustituida y que tiene una denuncia —falsa, según declaró ella— en Youtube por utilización indebida.

En una carta que publicó en su cuenta de Instagram, la excantante de Mano Arriba denunció "abusos y persecución" por parte de Álvaro y Federico Rabaquino, sus exsocios. Ferrero asegura que en julio de 2023 acordaron disolver la banda, pero que ellos no cumplieron, usaron el nombre, contrataron otra cantante y tomaron control de las redes y vías de contacto, para lo cual eliminaron el acceso desde el mail que ella usaba. Los Rabaquino, en tanto, denunciaron un tema que Ferrero subió a Youtube.

Este miércoles, Ferrero fue entrevistada por César Bianchi en Montevideo Portal, donde detalló algunos de los pormenores de la relación.

"Desde 2017 estoy con un abogado haciéndole acciones judiciales, porque ellos registraron el nombre de la banda como de ellos dos. Y recién en 2021 firmamos un acuerdo que dice que somos los tres dueños de la marca, los derechos discográficos y todas las canciones. Pero están incumpliendo el acuerdo firmado. Firmado ese documento, empezamos a intentar trabajar en paz", contó.

Según relató luego, fue en 2016 cuando se dio cuenta del mencionado registro, y que cuando pidió explicaciones le dijeron que "estaban protegiendo la marca".

"Seguí porque era mi sueño. Yo, al principio, quería un documento que pusiera reglas claras entre nosotros. Ellos tenían las vías de contacto y yo no me enteraba de muchas cosas. Un día sale un spot de Movistar con un tema nuestro, ¡y yo no sabía nada! Y yo me preguntaba: ¿cómo puede ser que yo me entere el mismo día que sale y no se me haya consultado? O alguien llamaba para hablar conmigo, y ellos me representaban, hablaban por mí. Y yo nunca les pedí que me representaran. Les reclamé eso, y me dijeron que como cualquier persona, me querían cobrar el 20% por hacerme el trabajo. Y le dije: 'Pero, ¿no entendés que yo no quiero que me representen ustedes? No concuerdo con sus valores'. Se cagaban en mí, básicamente. Imaginate viajar con ellos a tocar… Me hicieron la vida imposible."

Ferrero contó que luego de ese episodio, sus socios comenzaron a "manipularla" y a utilizar otras estrategias para incomodarla.

"Me movían el monitoreo en vivo, mientras yo cantaba. Vos te escuchás por la cucaracha, mientras cantás, y yo estaba cantando y de pronto escucho un ruido insoportable, me dejé de escuchar, escuchaba solo un ruido rarísimo. Me saqué los auriculares, me los volví a poner, y no me escuchaba. Cuando me bajé, le pregunté al sonidista: '¿Qué fue lo que pasó? La pasé horrible, no me escuchaba, solo escuchaba un ruido'. Y me dijo: 'No me vas a creer, pero era Álvaro que te estaba moviendo el monitoreo'. O me dejaban pegada en lugares. Me decían: '¡Ya no podemos escuchar más cómo desafinás!' O me gritaban arriba de lo que yo hablaba, en la camioneta, con el resto de los músicos", explicó.

Ferrero asegura en la entrevista que se sintió "manipulada y abusada" cuando esto sucedía.

"Me decían como que yo no valía, como que yo sola no podía, que mi carrera había empezado cuando ellos me dieron la oportunidad. Que cuando yo empecé a trabajar, ellos ya estaban ahí. (...) Abuso fue todo eso. Persecución ahora, desde 2023, cuando decidimos terminar con la banda. En 2020 hubo un corte en la banda: fue cuando me empezaron a hacer esas cosas arriba del escenario y yo no me sentía segura. Ahí corté, y se terminó el contrato con los argentinos. Vino la pandemia. Y ellos empezaron a tocar con otra cantante también, y yo me enteré."