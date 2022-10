“Me vio y disparó”: balearon a un camarógrafo uruguayo de TyC en los incidentes de Gimnasia vs Boca

Un camarógrafo del canal argentino TyC Sports fue herido con balas de goma por la policía en las afueras del estadio de Gimnasia de La Plata, en medio de los incidentes que se desataron en el partido ante Boca Juniors este jueves por la noche.

El cámara estaba filmando el accionar policial, con sus imágenes saliendo en vivo, cuando un efectivo le apuntó y le disparó a pocos metros de distancia.

“Me vio y disparó”, dijo Fernando Rivero, el camarógrafo baleado y apodado “el uruguayo”.



"EL POLICÍA ME VIO Y ME DISPARÓ", Fernando Rivero, camarógrafo de TyC Sports, recibió un balazo de goma desde la policía en medio de la locura total vivida en La Plata. pic.twitter.com/hItrFJSKtA — TyC Sports (@TyCSports) October 7, 2022



“Todavía estoy conmovido con lo que pasó, porque yo estaba haciendo el trabajo como lo hago habitualmente cuando hay disturbios, uno agarra la cámara y graba los incidentes que puede haber”, agregó.

“Mirando las imágenes, yo estaba cerca de los caballos y cuando le empiezan a tirar piedras a la Policía, yo me corro para resguardarme de las piedras, me pongo en un árbol”, describió.

“Esta persona salta la valla y viene directamente a dispararme a mí para que no siguiera registrando los hechos. Esa es la intención del tipo, sacarme de escena para que no siguiera grabando", relató.



ASÍ LA POLICÍA LE DISPARÓ A UN CAMARÓGRAFO DE TyC SPORTS



En medio del caos en La Plata, un policía le disparó a nuestro compañero Fernando Rivero. LOCURA TOTAL. pic.twitter.com/nV0X23v6PI — TyC Sports (@TyCSports) October 7, 2022



Rivero recibió tres balazos en la zona de la ingle, donde le quedaron las marcas.

“Cuando siento la quemazón y el dolor me agaché y me tiré al piso y ahí vienen unos chicos y le decían: '¿qué hacés? ¿No ves que le tiraste a un camarógrafo?'. El policía ni se inmutó, siguió disparando. Me cruza a mi, yo lo miro y le digo '¿qué hacés?' y siguió disparando para adelante", contó.

Luego, el reportero gráfico fue trasladado a un móvil para que estuviera a resguardo.

"Hay Policía preparada para ciertas cosas y para otras no. La verdad fue un caos y disparaban para todos lados. Hirieron a chiquitos, a gente grande, a mamás, a todo el mundo", comentó.

Un muerto en los incidentes

Un hincha muerto por un paro cardiorrespiratorio es el trágico saldo preliminar de los graves incidentes que el jueves provocaron la suspensión del duelo entre Gimnasia y Esgrima y Boca Juniors, por la Liga Profesional 2022 del fútbol argentino.

El partido fue suspendido a los 9 minutos del primer tiempo por graves disturbios ocurridos fuera del recinto que afectaron el desarrollo del duelo que se jugaba en el estadio Carmelo Zerillo, en La Plata, unos 50 kilómetros al sur de Buenos Aires.

"Confirmo que hay una persona muerta. Esta persona fallece de un paro cardíaco", dijo Sergio Berni, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires.