Media revancha en el bolsillo: récord de rendimiento en trigo

La semana cierra con señales de precio y actividad positivas en el mercado ganadero; la cosecha de invierno a todo trapo ya arroja rindes récord para el trigo, buena productividad en cebada y condiciones adecuadas para la siembra de soja; y la lana se afirma en Australia, pero todavía no se refleja en el mercado uruguayo.

La cosecha de los cultivos de invierno muestra un gran avance, con un despliegue logístico desafiante por los grandes volúmenes de producción que está arrojando y la necesidad de aprovechar los días sin lluvia.

En trigo ya se puede hablar de un rendimiento récord de unos 5.000 kilos por hectárea, según las estimaciones de Diego Guigou, gerente de Producción Agrícola de Agronegocios del Plata (ADP), “y con chacras de hasta 8.000 kilos, que es increíble”.

El crecimiento es significativo: 750 kilos por encima del promedio máximo logrado en la campaña 2022/23. Esto se traduce en una cosecha de 1,5 millones de toneladas.

También es alta la productividad de la cebada, entre 4.500 y 5.000 kilos por hectárea, cerca del techo de unos 4.800 kg/ha en la zafra 2020/21, según estimó Guigou en Tiempo de Cambio de Radio Rural.

Buena parte de la cebada cosechada no alcanzó los parámetros de calidad y es rechazada por las malterías, lo que recorta los márgenes de los productores aunque la buena productividad mejora algo los números del cultivo.

La cebada para industria cotiza actualmente a US$ 209 por tonelada, la cebada de exportación US$ 180 y ya hay precio para cebada forrajera –una buena noticia para la suplementación animal- a unos US$ 160 por tonelada.

La colza es el cultivo de invierno que tuvo una productividad menor al año y “los números quedan en rojo”, dijo Guigou, con una cotización de US$ 396 la tonelada esta semana.

La superficie de colza fue finalmente de 184.500 hectáreas, según informó este viernes la asociación de semilleristas Urupov.

La ventana de tiempo soleado y seco también está siendo aprovechada para la siembra de soja, que terminó la semana a la baja en el mercado de Chicago, lo mismo que el maíz y el trigo.

Los pronósticos de lluvia en zonas agrícolas de Brasil que hace prácticamente un mes y medio que sufren de altas temperaturas y déficit hídrico presionaron las cotizaciones a la baja.

Se sumaron a la presión bajista las buenas condiciones en Argentina que están permitiendo que la siembra progrese aceleradamente.

Algunas consultoras ajustaron sus estimaciones para la cosecha de soja de Brasil, aunque la mantuvieron por encima de los 160 millones de toneladas.

La cotización en Chicago, que había tocado los US$ 520 para la posición julio 2024, cerró en US$ 502 este viernes.

La referencia para Uruguay en el caso de la tonelada de soja está en el eje de US$ 450.

El arroz en Brasil no para de subir, de la mano de condiciones de exceso de agua en los cultivos –también en Paraguay- que llevaron la bolsa a US$ 23,80 y según actores del mercado “hasta los US$ 25 no para”.

Mercado ganadero: señales positivas

El mercado de hacienda terminó la semana con señales positivas: mayor demanda de la industria ante la finalización de la faena de corral y entradas más ágiles de los ganados gordos de campo.

Los precios de punta muestran una corrección al alza.

Por novillos especiales y con buen volumen se obtienen US$ 3,15 por kilo carcasa y algún centavo más y por vacas bien preparadas entre US$ 2,80 y US$ 2,85, según Alejandro Dutra, director de Escritorio Dutra.

“La semana que viene va a ser clave, deberíamos tener algún movimiento en la velocidad de las entradas”, afirmó. Hoy las cargas están entre 10 y 12 días.

La mayoría de los negocios por novillos se hace entre US$ 3 y US$ 3,05 por kilo en cuarta balanza, por vaca buena pesada US$ 2,75 y la vaquillona cotiza entre US$ 2,90- US$ 2,95.

La postura de los productores es dispar. Algunos toman posición vendedora y otros siguen prefiriendo meter más kilos. “Hay consultas, la mitad vende y la mitad no vende. Estamos en un mes especial y arrancando otro más especial que es diciembre”, comentó Pablo Sánchez, de escritorio Walter Hugo Abelenda e integrante de la directiva de la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG).

Para el operador es posible que la semana próxima aparezca algo más de oferta.

Hay expectativa sobre cómo se comporte la faena luego de cinco semanas consecutivas arriba de 50.000 cabezas. En la última semana fue la segunda más alta del año con 56.834 vacunos. En lo que va de noviembre la faena supera en 19% el volumen registrado en el mismo periodo del año pasado.

También se destacó el precio de exportación, que repuntó a US$ 4.501 por tonelada para la carne vacuna y devolvió el promedio de los últimos 30 días arriba de los US$ 4.000.

Con el espaldarazo de las últimas lluvias y abundante oferta forrajera, en el mercado de reposición es poca la oferta en el campo y sostenida la demanda por todas las categorías. Esta semana en Lote 21 y Plaza Rural se vio la firmeza en varias categorías que corrigieron al alza: novillos formados, vaquillonas y terneras. En ambos remates los terneros promediaron US$ 2,12, con destacada colocación y una dinámica que no se ve en los negocios particulares.

Esta firmeza en los ganados para el campo “muestra a las claras que hay demanda y la gente apuesta a que esto tenga un cambio, principalmente lo que es gordo”, consideró Sánchez.

En lanares la preferencia sigue estando en el cordero mamón de hasta 16 kilos de carcasa y el borrego hasta 18 kilos de carcasa. Con menor interés, el adulto hasta 24 kilos. Las entradas son largas y las referencias de precios no están claras, afirmaron los operadores consultados.

La faena tuvo otra caída y sumó 26.915 cabezas en la última semana, casi 40% menos que hace un año. Los corderos representaron el 74% de la faena de ovinos.

Aunque la faena se retrajo, el precio de exportación para carne ovina repuntó. Pasó de US$ 3.028 a US$ 3.452 en el precio semanal y sigue muy por debajo de la carne vacuna como consecuencia de la oferta australiana a precios históricamente bajos.

Lanas no reflejan suba internacional

El precio de la lana en el mercado australiano repuntó 7,3% en las últimas tres semanas y alcanzó su mayor valor desde agosto: US$ 7,67 por kilo base limpia. “Si en el exterior subió, acá tendría que haberse visto reflejado en algo, pero veo que no”, dijo Pablo Iramendi, presidente de la Unión de Consignatarios y Rematadores Laneros. “Es un tema de competencia entre las firmas laneras locales”, señaló; “como no todas están operando no hay puja, entonces los valores no suben, y esto no va a cambiar hasta después de fin de año, cuando empiece el ‘segundo tiempo’ de la zafra a partir del 15 de enero”.

Iramendi señaló que los lotes Merino de 17 a 18 micras se colocan en el eje de US$ 7 por kilo base limpia, un precio entre 25% y 30% por debajo de las referencias de febrero, cuando estaban entre los US$ 9 y US$ 10 por kilo.

El operador destacó que “al menos hoy tenemos un valor para el productor que hace unos meses no teníamos; el que quiere vender, tiene colocación”.

La escala de precios muestra a las lanas de 19 micras en US$ 6 por kilo y US$ 5 las de 20 a 21 micras, en lotes acondicionados, grifa verde y con certificaciones. Para lanas de 23 micras la referencia está en el entorno de US$ 2,50 el kilo vellón.

Los lotes de lanas Corriedale de 27 y 28 micras obtienen US$ 1 por kilo base sucia, siempre que estén acondicionados y con grifa verde. Este valor baja entre 40% y 50% para los lotes son acondicionar.

En Australia, el Indicador de Mercados del Este (IME) se vio fortalecido por la mayor demanda desde China y la competencia de industrias europeas e indias, con un alto porcentaje de colocación, superior al 95% de la oferta.

Al incremento genuino producto de la demanda se agregó un componente alcista en dólares por el fortalecimiento de la moneda australiana.

Los precios fueron impulsados por las lanas del sector Merino entre 17 y 21 micras, mientras que los valores de las lanas medias y gruesas se mantuvieron incambiados o levemente a la baja.