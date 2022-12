Meghan Markle: la indignación en Reino Unido por la "repugnante" columna del presentador Jeremy Clarkson sobre la esposa de Harry

Esta vez ha sido por una columna que firmó en el tabloide británico The Sun el pasado viernes en la que hablaba de lo que siente sobre Meghan Markle, la esposa del príncipe Harry.

En ella afirmó que la "odiaba un nivel celular" e incluso más que a una infame asesina en serie británica y dijo, en una referencia a la serie "Juego de Tronos", que le gustaría verla vapuleada en público.

"Que desfilara desnuda por las calles de todos los pueblos de Gran Bretaña, mientras las multitudes le gritan '¡Vergüenza!' y le arrojan montones de excrementos", escribió Clarkson en su texto.

Sus palabras -calificadas por muchos periodistas y comentaristas británicos de "repugnantes"- causaron gran indignación en Reino Unido.

Incluso la hija del presentador, la comunicadora Emily Clarkson, expresó su rechazo.

El ente regulador de la prensa en Reino Unido, Ipso, había recibido hasta este lunes más de 12.000 quejas del público. El diario The Sun eliminó la columna de su sitio web, mientras Clarkson emitió lo que ha sido calificado como "un intento de disculpa".

En 2011, cuando Clarkson trabajaba para la BBC, esta tuvo que emitir una disculpa después de que en el programa Top Gear el presentador dijera que los mexicanos son "perezosos, irresponsables, flatulentos y pasados de peso".

Y en 2014 causó una polémica en Argentina por circular por el país en un auto con una matrícula que parecía hacer referencia a la guerra de las Malvinas/Falklands.

A lo largo de los años Clarkson ha sido fuertemente por sus comentarios "racistas".

Los comentarios de Clarkson sobre la duquesa de Sussex se publicaron al día siguiente de que se estrenara en Netflix la segunda parte de la serie documental Harry & Meghan.

En ella, la pareja cuenta la complicada relación que tuvieron con los medios británicos antes y después de casarse, en especial por el impacto que la cobertura que les hicieron tuvo en su vida y salud mental.

Markle asegura en la serie que los "mensajes de odio" en las redes sociales en su contra le hicieron temer por su vida e incluso le hicieron tener pensamientos suicidas.

En su columna en The Sun, Jeremy Clarkson escribió: "Por la noche, no puedo dormir mientras me acuesto allí, rechinando los dientes y soñando con el día en que ella [Markle] desfilará desnuda por las calles de todos los pueblos de Gran Bretaña, mientras las multitudes le gritan '¡Qué vergüenza!' y le arrojan montones de excrementos".

"Todos los que tienen mi edad piensan de la misma manera", agregó.

"Pero lo que me desespera es que la gente más joven, especialmente las chicas, piensan que ella es cool. Piensan que fue una prisionera del Palacio de Buckingham, obligada a hablar solo de bordados y gatitos".

En otra parte del texto, Clarkson comparó su odio hacia Markle con el que tiene en contra de la primera ministra de Escocia, Nicola Sturgeon, o la asesina en serie Rose West.

"Meghan, sin embargo, es una historia diferente. La odio. No como odio a Nicola Sturgeon o Rose West. La odio a un nivel celular".

West fue una asesina serial que, junto con su esposo Fred, mató a al menos a 12 niñas durante 20 años en Reino Unido en las décadas de 1970 y 1980.

Luego de las numerosas críticas recibidas durante el fin de semana, Clarkson publicó en Twitter un mensaje en el que calificó de "torpe" su referencia a la escena de "Juego de Tronos", la cual, dijo, "cayó mal en mucha gente".

"Estoy horrorizado de haber causado tanto daño y seré más cuidadoso en el futuro", añadió.

Oh dear. I’ve rather put my foot in it. In a column I wrote about Meghan, I made a clumsy reference to a scene in Game of Thrones and this has gone down badly with a great many people. I’m horrified to have caused so much hurt and I shall be more careful in future.