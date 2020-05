Meghan Markle quiere que se sepa que ni es una diva grosera ni tuvo una vida "de cuento de hadas"

Mientras la biografía autorizada de Meghan Markle y Harry de Inglaterra está a tres meses de salir a la venta, los duques de Sussex quieren que el libro se publique lo antes posible porque en sus páginas se aclararán varios de los motivos que los llevaron a tomar distintas decisiones que los convirtieron en blancos de críticas y generaron una nebulosa en torno a sus nombres.

Además, la esposa del nieto de la reina Isabel considera, según publicó Daily Mail, que en Finding Freedom: Harry, Meghan and the Making of a Modern Royal Family Finding se romperá con esa imagen de diva grosera y demandante que varios medios británicos construyeron en torno a ella.

Jonathan Brady - AFP

La publicación, prevista para los primeros días de agosto, está a cargo de los periodistas Omid Scobie y Carolyn Durand, quienes han contado con la colaboración de Meghan y Harry y de algunos de sus amigos más íntimos.

“Si Meghan lo decidiera, el libro se lanzaría mañana en lugar de dentro de tres meses”, dijo un amigo de la pareja a Daily Mail y agregó que “el libro finalmente pondrá las cosas en claro y le mostrará al mundo que no les quedó otra opción que abandonar la vida real”. Uno de los objetivos de la canadiense, según declaró al fuente, es que los lectores comprendan que su vida ”no ha sido un cuento de hadas" y que vean a “la persona genuina que es”, destruyendo la "imagen de ser una diva exigente”.

AFP

“Creo que (Meghan) quiere que la gente sienta pena por ella, o al menos tenga compasión por ella y por todo lo que ha pasado, que ha sido todo menos un cuento de hadas”, indicó la persona con la que se comunicó Daily Mail.

AFP

Por otro lado, las fuentes cercanas a la pareja aseguran que esta biografía de más de 300 páginas ayudará a entender porqué los duques de Sussex decidieron abandonar a sus deberes como integrantes de la familia real y solicitaron ser independientes financieramente.