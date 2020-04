Estos son los cuatro diarios a los que Harrry y Meghan pusieron en lista negrades tabloides británicos

El príncipe Harry de Inglaterra y su esposa Meghan Markle pusieron en la lista negra a cuatro grandes tabloides del Reino Unido, a los que acusan de haber publicado historias "tergiversadas, falsas e invasivas más allá de lo razonable", informó un medio británico.

En una dura carta dirigida a los editores de The Sun, Daily Mail, Mirror and Express, la pareja, que oficialmente abandonó sus funciones como miembro de la realeza británica, anunció que no habría "ninguna colaboración" con los diarios, informó el lunes The Guardian.

"Con esta política no se trata de evitar las críticas, ni de acallar el debate público o censurar informaciones fielmente contrastadas", afirman de acuerdo con la carta, compartida en Twitter por el especialista de medios del Financial Times, Mark Di Stefano.

NEW: In a Sunday night letter, Prince Harry and Meghan Markle have written to editors of the four major British tabloids - The Sun, Daily Express, Daily Mirror and Daily Mail - promising never to work with them again, barring all access into the future. The letter in full: pic.twitter.com/V4CWc8jKu5