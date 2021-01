Menos hisopados los domingos y baja en la actividad: por qué se reportan menos tests los lunes

Semana a semana se repite un patrón en la cantidad de tests diarios que reporta el Sistema Nacional de Emergencia (Sinae) cada día: los lunes es el día con menor cantidad de análisis procesados. En la semana del 11 al 17 de enero, por ejemplo, se reportaron 4.933 tests mientras que el resto de los días se procesaron más de 7.000. El viernes fue el día de más cantidad de tests en esa semana, con 8.792 tests.

Lo mismo sucedió entre el 4 y el 10 de enero, cuando ese lunes se reportaron 5.038 y el resto de los días se superaron los 6.000. Esta semana parece encaminarse hacia la misma tendencia, porque este lunes se hicieron 4.470 análisis y el martes la cantidad aumentó a 6.396.

Los involucrados en el proceso no encuentran un motivo único sobre por qué hay una baja los lunes, sin embargo, la matemática del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH), María Inés Fariello, explicó que las fluctuaciones en la cantidad de análisis diarios se ven en "todos los "países" y agrega: "Tiene que ver con todo el conjunto, desde la consulta, la coordinación del test, obtener el resultado y luego informar el resultado al Ministerio de Salud Pública (MSP)". Aunque hay varios motivos, la mayoría apuntan a que el día anterior al reporte, es decir, los domingos, hay una baja en la actividad tanto del personal de los laboratorios como de las actividades comerciales que demandan hisopados.

A fines de diciembre las mutualistas coincidían que habían retrasos para la coordinación de los hisopados porque el aumento de contagios estaba poniendo a tope los recursos finitos del sistema de salud que se vieron resentidos al momento de coordinar los testeos por la sobrecarga de demanda de pruebas de diagnóstico, tanto en ASSE como en los prestadores privados.

Sin embargo, el presidente de la Federación de Prestadores Médicos del Interior, Carlos Cardoso dijo a El Observador que ahora "no hay demoras en la etapa preclínica ni en la parte analítica", según los informes de las mutualistas pero que la baja en la cantidad de tests procesados puede deberse a que los domingos se extraen menos muestras "por múltiples causas" que no están del todo definidas.

Fuentes del MSP también coincidieron en que los domingos se toman menos muestras por parte de los laboratorios y también se rastrea a menos cantidad de contactos y, por lo tanto, eso termina incidiendo en la cantidad de tests que el Sinae reporta los lunes.

Por su parte, Juan Andrés Abin director de ATGen, uno de los laboratorios privados que procesa más cantidad de análisis de covid-19 por día y que tiene varios laboratorios dispersos por el país, explicó que los domingos "baja prácticamente todo".

ATGen tiene laboratorios en zonas como Rivera, Chuy, Punta del Este y Montevideo, además toma muestras tanto a domicilio como en modalidad de autotests. En este sentido, Abin señaló que los domingos no se realizan hisopados en los autotests pero sí a domicilio aunque explicó que el hecho de que los autotests no funcionen los domingos "seguramente es gente que se hisopa el sábado o el lunes", porque los domingos no hay saturación de demanda.

Esto puede deberse, según el director de ATGen, a que, por ejemplo, los domingos pasan menos camiones por la frontera que para ingresar requieren un hisopado y a que las mutualistas envían menos muestras para procesar ese día. Por eso, concluyó, "es bastante lógico que el lunes se procesen menos muestras".