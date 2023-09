Mercado ganadero en caída libre y, para peor, sin señales de mejora

Las referencias de precios para el ganado gordo siguen cayendo y se agrava la incertidumbre de los productores. En el mercado de granos la soja cierra una semana bajista mientras que el trigo se recuperó al final de la semana y el arroz sigue muy firme. El mercado lanero volvió a animarse luego de varias semanas a la baja, con subas de hasta casi 5% en las lanas cruza y Corriedale.

Incertidumbre ganadera

En el mercado de hacienda no hay referencias claras de valores. Varias plantas frigoríficas se abstienen de pasar precios en un contexto de entradas largas a planta –en general para octubre– y no aparecen señales de estabilidad.

Los frigoríficos que pasan precio proponen por los mejores novillos entre US$ 3,10 y US$ 3,20 por kilo, aunque también se han concretado negocios a US$ 3 por novillos generales. La vaca gorda ronda los US$ 2,70. Para la vaquillona es otro el panorama, con mayor demanda del abasto las referencias van entre US$ 3,15 y US$ 3,20 por kilo.

“Está difícil y no está claro hacia adelante”, comentó un consignatario consultado. Hay una oferta creciente y la clave es colocar el ganado. “Que te den entrada con un precio”, comentó.

Juan Bocking, de Bocking Negocios Rurales, remarcó que hay posturas muy disímiles entre industria y productores. Los frigoríficos no muestran interés en comprar. Y los productores, con estos precios, se resisten a vender.

La intención de la industria se refleja en bajos volúmenes de faena, que la semana pasada quedó en 38.425 vacunos, con algunas plantas grandes sin actividad, como BPU y La Caballada.

Desde la visión del operador, el mercado sigue muy pesado con una tendencia lenta de comercio exterior. Una fuente industrial dijo que si bien China no está bajando los precios, “compra en forma cuotificada”.

No hay mayores movimientos en el precio de exportación, que tuvo un leve repunte la semana pasada, pero en los últimos 30 días sigue flojo, sobre US$ 4.069 por tonelada.

Cierre de mercados.

En este escenario de caída libre para el gordo y sin señales desde el exterior, se confirmó una previsible corrección en la reposición, aunque para Bocking de menor magnitud de la que podría haberse esperado si se tiene en cuenta la fuerte caída del gordo.

En Lote 21 esta semana los terneros promediaron US$ 2,32 por kilo, un ajuste de 6,7% respecto al remate anterior. Los negocios cortos fueron los de mayor caída, con novillos de 1 a 2 con una baja de 12% y los de 2 a 3 un ajuste de 15%. El precio promedio de la vaca de invernada, por su parte, retrocedió 12%.

Cierre de mercados.

Desde Turquía hay buenas expectativas en cuanto a los volúmenes de importación de ganado en pie para lo que resta de este año y el 2024. La oficina del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) en ese país proyecta que se aceleren las compras de ganado vivo de aquí a fin de año y que en 2024 se mantenga en un volumen similar para compensar una caída en el stock.

En lanares hay poco movimiento. La semana pasada la faena cayó a 22.455 ovinos, por debajo de la semana previa y también de un año atrás. Las últimas lluvias dificultaron las cargas.

Las referencias de precios de animales para faena rondan los US$ 2,98 para el cordero pesado, US$ 2,51 para capones y US$ 2,45 la oveja. Hay un gradual aumento de la oferta.

Por ahora tampoco hay grandes movimientos en el precio de exportación. Aunque la tonelada de carne ovina repuntó a US$ 3.987 por tonelada en la última semana, sigue inusualmente lejos por detrás de la carne vacuna, con un promedio que en los últimos 30 días no llegó a US$ 3.500 por tonelada.

Granos: muy firme el arroz

La soja cierra la baja una semana negativa, en momentos en que entra al mercado la cosecha de Estados Unidos y Argentina dinamiza la oferta con su nuevo plan de tipo de cambio especial para liquidar exportaciones.

Las compras de soja de China en Brasil y Argentina –que vendió unos 2 millones de toneladas con el régimen actual– contrastaron con la ausencia de operaciones chinas en el mercado estadounidense, presionando las cotizaciones a la baja hasta los US$ 503 para la soja 2024 y US$ 492 la posición noviembre.

En Brasil se estima que las exportaciones de soja de setiembre duplicarán las de mismo mes de 2022, saltando de 3,6 millones de toneladas a 7 millones.

Cierre de mercados.

El trigo posición diciembre repuntó a US$ 222 por tonelada desde mínimos de tres años (US$ 214) impulsado por un incremento de los volúmenes operados, aprovechando los bajos valores, y las prevenciones por un recorte de la oferta futura de Canadá y Australia, en este último caso por el proyectado impacto de El Niño con condiciones más secas de lo habitual para los cultivos.

A su vez, la incertidumbre instalada en los puertos del Mar Negro y el río Danubio, con ataques mutuos entre las fuerzas de Rusia y Ucrania, agrega cierta presión alcista.

Cierre de mercados.

El maíz transitó una semana relativamente estable y culminó este viernes a la baja, para cerrar en US$ 187 por tonelada la posición diciembre y US$ 196 para mayo de 2024. La expectativa de que Estados Unidos obtenga una cosecha voluminosa, de US$ 384 millones de toneladas, muy cerca del récord de 2016/17.

Con unos 10 millones de toneladas Brasil colocará en el mercado un volumen de maíz record para este mes que pone un techo a los precios.

En Uruguay las referencias para los granos terminan la semana con un repunte para la soja a US$ 450 por tonelada, tanto para el grano disponible como para la cosecha 2024, US$ 218 por la cebada para malterías y entre US$ 205 y US$ 210 la cebada de exportación.

Para el trigo el rango de precios es más amplio, entre US$ 210 y US$ 225 la tonelada, según distintos operadores.

La colza repunta, aunque a US$ 413 la tonelada se mantiene por debajo de las expectativas de los productores, en una zafra reducida respecto a los últimos dos años.

El precio del arroz sigue mostrando firmeza y se acerca en Brasil a los US$ 21 por bolsa, respaldado por la baja de la cotización del dólar en el mercado brasileño en el final de la semana.

Cierre de mercados.

La lana quebró la tendencia

Los negocios por lanas finas y medias en el mercado uruguayo cobraron dinámica en las últimas semanas, según las operaciones relevadas por el Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL). Los precios están 20% por debajo de los de principios de año.

La demanda es sostenida para las lanas Merino finas de 21,5 micras y menos. En los últimos días el mayor valor fue obtenido por un lote Merino de 3.000 kilos y 18,9 micras acondicionado con grifa verde que fue vendido por US$ 6,5 por kilo base sucia.

Otros lotes de lanas finas fueron negociados a entre US$ 4,5 por kilo y US$ 6 por kilo vellón.

En el rango de lanas de 22 micras se concretaron operaciones por US$ 4 el kilo vellón por lanas cruza y Merino Dohne.

Los mejores precios por lanas Corriedale fueron de US$ 0,8 por kilo vellón para lotes de 27,5 y 28,5 acondicionados con grifa verde, al tiempo que la misma finura sin acondicionar se pagó entre US$ 0,5 y US$ 0,6 por kilo.

El regreso de los compradores europeos al mercado australiano de lana agregó presión compradora y los precios corrigieron al alza en todos los tipos de lana luego de alcanzar valores mínimos desde 2020 en la semana anterior.

Cierre de mercados.

El Indicador de Mercados del Este subió 2,4% en la semana y cerró a US$ 7,36 por kilo base limpia con una mejora de US$ 0,17. Se vio firmeza en los valores de lanas Corriedale y cruza, que aumentaron por encima del promedio y registraron premios importantes para los lotes de mayor calidad.

En las primeras 11 semanas de actividad de la zafra 2023/24 las lanas de 28 micras aumentaron 13,5% y las de 30 micras 21%.

En las categorías de Merino la preferencia estuvo en los lotes de 18 a 20,5 micras de mejor calidad.

La competencia de las textiles europeas puso en guardia a los compradores chinos, que tuvieron que mostrarse dispuestos a aceptar precios más altos para cumplir con sus requerimientos semanales de materia prima.

La satisfacción de los vendedores con el comportamiento del mercado se expresa en ventas de casi 96% de la oferta, uno de los porcentajes de colocación más altos en varios meses.

Con el tipo de cambio relativamente estable, la suba de valores es interpretada como “genuina”.