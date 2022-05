Método del caso: learning by doing. Metodología creada por Harvard que aplica UCU Business School

“Si este curso no hizo que todos los estudiantes que lo tomaron sean mejores ciudadanos, no sé qué curso lo podría hacer”. La frase es de un alumno de Harvard Business School (HBS) y es de unos años atrás. En 2013 el profesor David Moss decidió introducir un curso basado en el método del caso llamado History of American Democracy pensado, principalmente, para estudiantes de licenciatura. Fue un absoluto suceso.

Los asistentes dijeron que gracias a este método de enseñanza pudieron aprender y retener toda la información de manera mucho más eficaz. Las repercusiones del curso llegaron a oídos de profesores de secundaria, ellos también quisieron utilizar la metodología de enseñanza con sus alumnos. Los comentarios fueron extremadamente positivos. El método del caso se utiliza en Harvard Business School (HBS) desde 1924 y es, desde ese entonces, una de las metodologías de enseñanza que más se ha expandido y que más éxitos ha cosechado a lo largo y ancho de Estados Unidos y del mundo. Se usa muchísimo en escuelas de negocios pero, a medida que se empezó a correr la voz, trascendió los espacios para llegar a cada vez más salones de clases y más estudiantes. ¿Cuál es la génesis de este éxito? En la década de 1920, los académicos de HBS empezaron a pensar en una nueva metodología de enseñanza para su novel programa en negocios (tiempo después se lo llamaría Master in Business Administration). El método se mantiene igual y es el siguiente: a los participantes no se les da la respuesta al problema que tienen que enfrentar y resolver. En su lugar –y como lo hacen directores, gerentes generales o miembros del consejo de la empresa– los estudiantes deben analizar la situación y encontrar las soluciones y las opciones sin tener todo el conocimiento de los hechos y los métodos. Pasan a estar en el centro, el profesor se convierte en un facilitador y la clase magistral expositiva da paso a la discusión entre todos los que forman parte del aula. De esta manera los participantes se enfrentan con lo que sucede día a día en el universo de las empresas y conectan con el mundo exterior, adquieren nuevas competencias y desarrollan un conocimiento abstracto. Los estudiantes deben analizar la situación y encontrar las soluciones y las opciones sin tener todo el conocimiento de los hechos y los métodos. El método del caso es una de las metodologías de aprendizaje que se utiliza en el MBA de UCU Business School. Isabelle Chaquiriand, profesora de Dirección General en el MBA y decana de la Facultad de Ciencias Empresariales, reflexiona: “A mí me gusta mucho el método del caso porque es un tipo de aprendizaje que está centrado en el participante. Donde aprende a través de la experiencia, de sus conocimientos, de ver a través de la mirada de los demás y donde pone parte de sí mismo”. Gabriel Vallone –profesor y referente de Negociación en UCUBS– explica que, durante el intercambio que se da cuando se aplica el método del caso, además de que aprendan los estudiantes aprenden los profesores. Para Vallone el poder del método no tiene límites y si se aplica con conciencia es sumamente gratificante. El vicerrector Administrativo de la Universidad Católica y profesor de Finanzas de UCUBS, Santiago Mercant, amplía la mirada y cuenta cuáles son los diferenciales del MBA de la escuela de negocios de la UCU. “El MBA de UCUBS combina dos cosas. Por un lado, lo académico, la exigencia, las áreas del conocimiento. Y, por otro, las áreas de la persona. Nosotros creemos que hay aprendizajes individuales, pero también creemos en el aprendizaje colectivo y por eso se arman los equipos de trabajo”, dice. Gabriela Barbeito es ingeniera en Telecomunicaciones. Hizo su MBA en UCU Business School y resume su experiencia así: “El MBA se basa mucho en lo que es la discusión del método del caso de Harvard. Tenés una consigna para discutir determinada problemática, no para solucionarla, pero sí para generar una discusión y una resolución. El tener un grupo con diferentes perfiles, distintas formaciones, distintas visiones hizo que esa discusión fuera muchísimo más rica”. Carolina Olagüe destaca los contenidos actuales y aplicables en el día a día laboral y, también, elige resaltar el método del caso. Olagüe se desempeña como Product Owner en BBVA y genera la siguiente reflexión: “Más allá de los conceptos o el tecnicismo que el caso trae, te ayuda a vivenciar desde otro lugar ese concepto. Trabajar con esa riqueza también implica muchas diferencias. Esto es también parte del aprendizaje. Enfrentarse a la negociación, aprender a ceder, aprender a generar algo nuevo y enriquecido”. UCU Business School te invita a participar en una Open Session del método del caso el miércoles 25 de mayo en su nuevo edificio. INSCRIBITE AQUÍ Postulaciones abiertas al próximo inicio del MBA 3X3 . Inicio: 16 de agosto