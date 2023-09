“Mi error fue enamorarme”: el calvario de Arantxa Sánchez Vicario, a juicio acusada de ocultar su patrimonio

Arantxa Sánchez Vicario, la extenista española considerada la mejor de la historia de su país, comenzará esta semana un proceso judicial, acusada de ocultar su patrimonio para evitar el pago de una deuda millonaria.

Número 1 del mundo de la WTA en 1995 con ganancias millonarias, su talento y sus logros llevaron a que en 2012 la revista Forbes estimara que tenía acumulados 15 millones de euros en premios en su carrera y 35 millones en patrocinios.

En 2008 se casó con Josep Santacana y tuvieron dos hijos, producto de una relación que no fue vista con buenos ojos por la familia de la deportista.

Hoy, con 51 años, Sánchez Vicario reconoce que ese fue un error, como ya ha reiterado en los últimos tiempos, luego de separarse.

“Me arrepiento de haberle dado el control. Tenía que haber separado el amor del resto de mi vida”, dijo tras el divorcio con su exmarido, al que con el tiempo ha considerado como el causante de todos sus problemas judiciales y económicos, según informó ABC de España.

Incluso, sus trofeos y objetos de recuerdo de su carrera se los ha quedado su exmarido. “Están en casa de sus padres y voy a intentar en algún momento recuperarlos”, señaló.

Tras su separación, Sánchez Vicario se reconcilió con su familia, a la que en su libro, “¡Vamos, Arantxa!”, acusó de haberle robado 45 millones de euros de premios, acusación que también hizo en los tribunales.

“Mi madre me apoya y está conmigo. Aun habiéndole dado mil patadas, ahí sigue. Me ha demostrado lo que es el amor por los hijos y su incondicional apoyo”, expresó. En tanto, su padre, Emilio Sánchez, falleció en 2016.

A juicio mientras sobrevive

Este martes la extenista tres veces campeona de Roland Garros comenzará el juicio en los tribunales, en el juzgado penal número 25 de Barcelona, al igual que Santacana.

La Fiscalía pide cuatro años de cárcel para ambos por ocultar su patrimonio para evitar el pago de una deuda millonaria.

Se acusa al exmatrimonio y a cinco personas más por haber vaciado sus cuentas y escondido patrimonio para que no le embargaran por una deuda con Hacienda española.

Por este caso, hace dos años Sánchez Vicario asumió su responsabilidad, dijo estar arrepentida y afirmó haber sido víctima de su exmarido.

Los ingresos que recibe la extenista se destinan para pagar sus deudas. La mitad de sus ingresos van para el Banco de Luxemburgo, al que ya le entregó 1,9 millones de euros hasta el momento.

AFP Archivo

Arantxa Sánchez Vicario

“Saco adelante a mis hijos gracias, también, al dinero que me dejan los amigos. Con eso voy tirando”, dijo.

“Mi error, como he dicho otras veces, fue enamorarme”

Sánchez Vicario acusa a su exmarido de ser el responsable de perder su patrimonio.

“Es muy injusto. Con lo que he ganado, no poder vivir del tenis es un golpe muy duro que no me esperaba. Mi error, como he dicho otras veces, fue enamorarme. Confié en la persona que tenía al lado, en mi marido, y me la jugó”, dijo a El País de Madrid.

“No voy a tirar la toalla. No lo hice en la pista y no lo haré ahora. Estoy en una etapa dura de mi vida, pero el deporte me ha ayudado a enfrentarme a las adversidades, a ser fuerte y resiliente”, agregó.

La extenista, que da clases de tenis para obtener ingresos, solicitó ayuda judicial para ubicar su patrimonio del que, según ella, se ha apoderado Santacana.

En el proceso de divorcio que se sigue en Estados Unidos, la exdeportista ha solicitado auxilio judicial para averiguar dónde está un patrimonio del que no hay rastro y del que, según dice ella, se ha apoderado Santacana.

“Ganar lo que gané me costó kilómetros corriendo en la pista, horas de entrenamiento, sacrificio y esfuerzo. Me lo tuve que ganar, nadie me regaló nada. Lo que es mío es mío, y de mis hijos. Eso es lo que más me motiva para recuperarlo”, señaló.

Por su parte, Santacana, niega haber participado en el ocultamiento de bienes del que es acusado y declaró que el dinero está en cuentas de Suiza que tienen como titular a Sánchez Vicario.