"Mi familia se rompió": el relato del amigo de Roxana y las dos hijas, que murieron en accidente rumbo a Salto

“Nadie nos enseña sobre el dolor”. Y hay dolores soportables y de los otros. Esos difíciles de asumir y comprender. Como el accidente de tránsito del pasado sábado 8 que se llevó la vida de Roxana Pesce Escayola, de 44 años, y de sus hijas Sabina, de 9, y Emilia, de 4, tras chocar frontalmente con un camión en el kilómetro 473 de ruta 3, a unos 3,5 kilómetros del puente sobre el río Daymán, límite departamental entre Salto y Paysandú.

Viajaban en su auto desde El Pinar para pasar el Día del Padre en la capital salteña. En un instante, todo se truncó.

“Son cosas que quedan para siempre”. La reflexión es de Federico Román, amigo, colega y socio de Roxana, e íntimo del esposo de ella, Vladimir Espíndola. Los tres, arquitectos. Roxana y Federico trabajaban juntos en una empresa que compartían desde hace nueve años y todos ellos se conocen de casi toda la vida, desde que estudiaban en Salto. Federico, incluso, iba a viajar junto a Roxana y sus hijas –para quienes era un tío–, pero al final se quedó en El Pinar, donde viven y tienen la firma.

“Somos socios desde 2014, pero nos conocemos desde 1997 cuando estudiábamos arquitectura en Salto. Siempre nos reuníamos. En el año 2000 nos fuimos a vivir a Montevideo con Vladimir y en 2002, con la crisis, Vladimir se fue a España y venía esporádicamente cada seis meses. En eso, se compromete con ella’’, relata Federico.

Al regresar, se fueron todos a Ciudad de la Costa. No obstante, en 2007 los caminos volvieron a separarse. Por relativamente poco tiempo. “Nace mi hijo y me voy a Salto y perdemos contacto. Hasta que llegó 2012, cuando nace su primera hija’’, menciona.

Ahí surge la idea de hacerse socios pero “siempre desde el vínculo", porque eran "como una familia’’. “Porque yo, con su esposo, éramos amigos, más allá del trabajo. Siempre estábamos juntos los fines de semana. Somos como hermanos’’, continúa. Ya todos en El Pinar, Roxana y Federico sacaron adelante el estudio de arquitectura DOSejes –que se dedica especialmente a las habilitaciones de bomberos en residenciales y centros Caif–, al que ella se dedicó hasta lo último. Incluso, tenía planeado trabajar algo ese fin de semana en Salto.

“Yo iba a ir con ella. Siempre lo hacía cada vez que viajaba a Salto. Íbamos manejando, y a veces nos turnábamos, y las niñas solían venir. Pero en esa ocasión, le dije que aquí todavía había trabajo, tenía que aprovechar, y me quedé’’, retoma Federico acerca de esas vueltas que tiene la vida.

Luego de la tragedia –del desenlace supo luego de un llamado de Vladimir: “Perdimos a la familia’’, le dijo–, conoció que al padre de Roxana no tuvieron que avisarle. El instinto paternal lo llevó hasta el lugar. Al ver que su hija no llegaba y que no le respondía el celular, tomó su auto y salió por ruta 3 al sur. Tras cruzar el río Daymán empezó a ver bomberos, ambulancias, policías. Desarmado y con “el alma por el piso’’, intentó pasar el cordón de seguridad, pero fue impedido por los bomberos. “Yo había hablado hacía un rato con ella y el lunes teníamos una reunión por Zoom. Parecía imposible lo que estaba pasando’’.

Federico tiene claro la calidad humana de Roxana, como profesional pero también, y sobre todo, como madre. “Hay que quitarse el sombrero con ella’’. A veces, no tenía otra que salir a recorrer lugares con las hijas, quienes ya “sabían prácticamente todo’’ de la labor de estos dos socios. Conocían, por ejemplo, dónde se colocaban los extintores. Roxana “era un ser amable, nunca tenía una palabra negativa, era positiva en todo, con su constante sonrisa y esa pinta de gente buena’’. “Éramos realmente una trinchera’’, agrega con nostalgia.

El velorio, al otro día del accidente, se desarrolló en Salto, y Federico y Vladimir marcharon juntos desde el sur del país. En tanto, el lunes siguiente se llevó a cabo el entierro, también en suelo salteño. En ese frenesí, no pudo “darle un abrazo’’ a los padres, por ahora, aunque sí habló con ellos por teléfono.

Ahora toca apoyar a Vladimir. “Es el gran reto’’, afirma Federico. “Había un vínculo en todas partes, con mi familia, yo con ella, ella con mi hermana, mi hermana con Vladimir. La realidad es que, más allá de que era mi colega, mi familia se rompió. Es como un tsunami que viene y te dice, bueno, aquí estoy. Es más o menos así’’.

En investigación

El diario Cambio de Salto informó el lunes 11, basado en información de Fiscalía, que Roxana –que manejaba un auto Geely– había tomado una curva cerrada a 140 kilómetros por hora, y que ahí se dio el impacto de frente con un camión. Sin embargo, el miércoles 13 este medio reportó que se desconocía la velocidad en la que viajaba la mujer y sus hijas, de acuerdo a información de Policía Caminera.

“Es un disparate, quien diga eso es un irresponsable, no tiene idea de nada. No pueden decirlo, quizás la persona que lo dijo es adivino o algún médium, lo cual no tiene sustento ninguno. La persona que conducía no puede decirlo tampoco porque lamentablemente falleció, y no se estaba controlando la velocidad con un radar en ese momento hasta donde yo sé”, aseguró el comisario mayor Pedro Guaraglia, jefe de Policía Caminera.

Como consecuencia del choque, el conductor del camión, de 37 años, resultó politraumatizado y debió ser trasladado a un centro de salud (la espirometría dio resultado negativo), mientras que su acompañante, de la misma edad, salió ileso.