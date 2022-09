“Mi hermana sube historias de Suárez”: Thiago Cardozo y su familia tricolor

El arquero de Peñarol, Thiago Cardozo, figura en los penales ante Boston River el pasado miércoles, contó que en su familia hay varios hinchas de Nacional y que su hermana es uno de ellos, llegando a subir fotos de Luis Suárez a sus redes sociales.

"Mi familia es toda de Nacional, la gran mayoría. Es difícil. Mi hermana sube historias de Suárez... Me mata, me dan ganas de decirle algo. Mi hermano también es de Nacional. Y está jugando el hermano en Peñarol...", dijo el golero este jueves a Quiero fútbol de radio sport 890.

“Y lo tenemos que normalizar porque es fútbol", agregó el golero, quien dijo que su madre es de Peñarol.

Foto: Leonardo Carreño. Thiago Cardozo

Cardozo señaló que habla mucho de ese tema con su novia. "Ella me dice que los jugadores tenemos que normalizar eso, si no lo hacen ustedes los jugadores, la gente no lo va a tomar como normal".

También agregó que su hermana hincha de Nacional subió fotos de sus atajadas en Peñarol luego de su gran actuación en los penales.

El arquero contó además que tras los tres penales que atajó ante Boston River en la definición del pasaje a cuartos de final de la Copa AUF Uruguay, salió a pasear por su barrio y notó el reconocimiento de los hinchas.

"Salí con mi novia y mi perrito a dar una vuelta y te dabas cuenta que lo de ayer tuvo una trascendencia importante; la gente saludándome por la calle, muchísimo, gente de todas las edades", contó.

También señaló que los hinchas de Nacional le hicieron buenos comentarios en la calle. “El trato con los hinchas de Nacional es bueno", agregó el golero carbonero.