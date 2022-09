¿Qué dijo Leo Ramos sobre quién será el golero titular de Peñarol tras la actuación de Cardozo?

El entrenador de Peñarol Leonardo Ramos se mostró muy feliz por la sobresaliente actuación de Thiago Cardozo en la clasificación de Peñarol contra Boston River por la Copa AUF Uruguay y dio una pista sobre quién será el golero del club para la recta final del Torneo Clausura donde el aurinegro está lejos de la definición pero pelea por un lugar en la Copa Libertadores 2023.

"A Thiago ya lo conocíamos, sabemos qué clase de golero es. Cuando terminó el partido le dije que dos, mínimo, iba a atajar porque lo veo en los entrenamientos y en el día a día; es una gran persona, un gran profesional y esto es un premio a su entrenamiento y su tesón", dijo el entrenador en conferencia de prensa.

Consultado sobre si su actuación le puede reportar ganarse el puesto de titular que el Campeonato Uruguayo ostenta Dawson, Ramos contestó: "Tenemos que ser coherente con lo que se viene haciendo en el plantel; después decidiremos. Kevin es el titular desde que vinimos. Thiago ya había sido titular con Colón y ahora en esta ocasión. Lo decidiremos en estas horas", adelantó Ramos.

Leonardo Carreño

Thiago Cardozo, la figura de la noche

El uso de la palabra "coherente" y el hecho de remarcar que Dawson es el "titular" son claros indicios de que Ramos respetará la titularidad de Dawson cuyo contrato con Peñarol vence el 31 de diciembre.

Ramos dijo que Peñarol jugó ante Boston River uno de los "partidos más interesantes" desde su llegada al club: "Antes de los penales tuvimos un partido de los más interesantes que hemos tenido; por varios momentos del partido fuimos superiores a un gran equipo como lo es Boston River".

"En el segundo tiempo tuvimos continuidad de ataque pero no de definición, lo que nos complicó un poco. La evaluación es que durante buena parte del partido fuimos superiores a un gran rival", agregó.

Sobre el muy buen debut que tuvo el lateral Pedro Milans, quien llegó a Peñarol a mediados de año desde Juventud, Ramos afirmó: "Con Pedro corríamos un riesgo porque venía de una prolongada inactividad y no desentonó para nada, pero se le cargó el posterior y por eso lo sacamos, para no perderlo por 20 días. En el segundo tiempo el equipo mantuvo la presión y tuvo mejor circulación de balón porque Boston cedió terreno para salir de contragolpe. No encuentro una chance que hayamos pasado riesgo, salvo un remate de afuera que tapó Thiago. Tenemos que seguir trabajando para mejorar, esto da una bocanada de alivio".

Leonardo Carreño

Milans sacando un lateral mientras Rivero pone hielo en su chichón

Finalmente se le preguntó por la ausencia del capitán Walter Gargano en la lista de convocados a lo que Ramos, con tono serio, contestó: "Soy el entrenador y decido quién entra o no al plantel, estoy para tomar decisiones, la decisión que tomé fue que no estuviera. Pero no hay otra cosa en contra ni a favor del Mota".