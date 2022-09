El aviso de Thiago Cardozo a la directiva de Peñarol sobre su contrato con el club; ¿cuándo vence?

El arquero de Peñarol, Thiago Cardozo, habló en conferencia de prensa tras ser figura este miércoles ante Boston River por la Copa AUF Uruguay, al destacarse en los 90 minutos con empate 0-0 y ser clave en la definición por penales que le permitió a su equipo avanzar a cuartos de final.

Entre sus declaraciones, el golero mencionó que su contrato con el club finalizará pronto.

“A fin de año se me termina el contrato, lo tengo claro a eso, y trabajo para ver qué pasa. Confío en mí mismo y me siento muy bien”, agregó, pasando un aviso a los directivos del club sobre su situación.

Leonardo Carreño

Thiago Cardozo en uno de sus penales

El golero de 26 años es uno de los suplentes de Kevin Dawson, el habitual titular en el equipo. La otra alternativa es el brasileño Neto Volpi.

En la actual temporada Cardozo solo jugó un partido por el Campeonato Uruguayo, ante Danubio el pasado 28 de agosto con empate 1-1 en el Campeón del Siglo.

Por la Copa AUF Uruguay ha sido el arquero del equipo, jugando en la fase previa ante Colón y este miércoles frente a Boston River.

En la temporada pasada el arquero fue cedido a Deportivo Maldonado, donde atajó en 10 partidos por el Uruguayo.

Leonardo Carreño

Thiago Cardozo

El golero se formó en Peñarol y en 2018 tuvo la posibilidad de irse, pero decidió quedarse en vez tener un buen ingreso económico, un gesto que es valorado por los hinchas.

“Con lo que viví hoy, no hay plata que pague lo que viví hoy. Es una realidad. Con la gente que soy hincha. Hay cosas en la vida que son impagables, la noche de hoy lo fue. Cualquier plata no hubiese pagado la noche que viví hoy. Es una realidad eso que me pasó eso a los 18 años, se tenía que dar así y estoy orgulloso de haber tomado esa decisión y de quedarme acá”, respondió este miércoles sobre aquel momento y su actuación ante Boston River.