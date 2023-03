Michel J. Fox y un documental sobre su enfermedad: "El Parkinson apesta, pero la vida es genial"

La noticia de que Michael J. Fox padece la enfermedad de Parkinson, algo que se conoce desde 1998, fue un duro golpe para sus seguidores. En ese momento, el actor que para entonces tenía 37 años ya era una de las figuras más queridas de la industria tras haber inmortalizado a Marty McFly en la trilogía de Volver al futuro, y el diagnóstico complicaba una vida que, al cabo de unos años, empezó a tomar caminos separados al cine.

Desde ese momento, Fox ha hablado varias veces lo que significa vivir con la enfermedad, pero ahora, 25 años después de aquel sacudón, se prepara para estrenar un documental sobre el tema.

Still: A Michael J. Fox Movie se estrenará en el marco del festival de cine South by Southwest (SXSW), que se celebra hasta el próximo 19 de marzo en Austin, Texas, y está dirigida por Davis Guggenheim. El documental repasa el caso de Fox, se enfoca en cómo el actor ha dedicado su vida a concientizar sobre la enfermedad, al tiempo que se pasea por algunos de los mejores momentos de su carrera.

En los últimos días, Fox y Guggenheim hablaron sobre la película en conferencia de prensa, en la que el actor dejó varias reflexiones sobre su situación.

Consultado, por ejemplo, por cómo se había puesto la campaña de concientización sobre su enfermedad al hombro y había logrado movilizar a las personas, Fox contestó: "No tuve otra opción. Eso es todo. Tengo que dar todo lo que tengo. Solo presentarme y hacerlo lo mejor que pueda. La lástima es una forma benigna de abuso. Puedo sentir lástima por mí mismo, pero no tengo tiempo para eso. Hay cosas que aprender de esto, así que hagámoslo y sigamos adelante".

Luego, el actor se sinceró todavía más: "El Parkinson apesta, pero la vida es genial, así que hay que dar las gracias. No me arrepiento de haber seguido trabajando luego del diagnóstico. Hacés lo que tenés que hacer, pero no querés suicidarte. Y ahí fue cuando me detuve".

Algunos años después de hacer pública su enfermedad, que le habían diagnosticado siete años antes, Fox fundó una fundación para la Investigación del Parkinson, a través de la que se dedica a financiar investigaciones que apuntan a una cura, así como para desarrollar terapias eficaces para los pacientes.