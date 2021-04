Michelini ausente el lunes en Comisión Pro Referéndum contra la LUC y no irá más por el FA

Luego de su cese como secretario político del Frente Amplio (FA) por sus dichos sobre salir a los barrios a juntar firmas, Rafael Michelini tampoco representará a su partido en la Comisión Nacional Pro Referéndum que impulsa derogar 135 artículos de la ley de urgente consideración (LUC).

Michelini "dio un paso al costado" en todas las responsabilidades que tenía en función de su rol en la secretaría política del partido, explicó a El Observador el dirigente del Partido Socialista y representante del FA en la Comisión, José Nunes.

Por la coalición de izquierda concurrían a este ámbito, Michelini, Daniel Marsiglia (PCU) y Nunes, pero a partir de la salida del líder del Nuevo Espacio, continúan participando únicamente estos últimos dos.

En la coordinación política de la Comisión que se realizó este lunes y de la que participaron las distintas organizaciones, Michelini, quien habitualmente participaba de estas instancias en representación, ya no estuvo presente.

Pese a esto, la coordinadora de comunicación de la campaña, Silvia Ramírez, aseguró que la Comisión no analizó las declaraciones que llevaron al cese del ex secretario político de la coalición de izquierda, y que generaron críticas de todos los sectores políticos. "Si no hay ampliación del plazo, nosotros vamos a ir a juntar las firmas a los barrios y nos aglomeraremos (…) Actuará la policía, nos pondrán presos", había afirmado Michelini el pasado viernes en declaraciones a Caras y Caretas.

"Las organizaciones no se expresaron y desde la Comisión no van a haber declaraciones sobre el tema. En esta instancia (del lunes) solo conversamos de cómo nos vamos a organizar en el tiempo que nos queda", sostuvo a El Observador la coordinadora de comunicación de la campaña.

Según Ramírez, la comisión está abocada a este punto mientras espera por la respuesta del sistema político al período de prórroga que se solicitó. "Estamos concentrados en eso", recalcó.

Fuentes cercanas al exsecretario político expresaron que si bien en los últimos días participó de varias conversaciones, por el momento ha optado por no dar nuevas declaraciones al respecto.

"Michelini no va a continuar en la secretaría política del Frente Amplio. Entendemos que las declaraciones fueron infelices y no representan el pensamiento del FA", había comunicado el mismo viernes en conferencia de prensa el presidente de la fuerza política, Javier Miranda, y agregó que la decisión se tomó "colectivamente".