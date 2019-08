Mieres: "Con Cabildo Abierto emerge una derecha pura y dura como nunca hubo en Uruguay"

"Con Cabildo Abierto emerge una derecha pura y dura nunca vista en Uruguay". Ese es uno de los argumentos que el candidato a la presidencia del Partido Independiente, Pablo Mieres, dio al explicar por qué no se ve negociando con Guido Manini Ríos, el líder del nuevo partido, en una eventual coalición opositora.

El senador aseguró que las distancias entre los lemas "son enormes". Por un lado, apuntó contra "las acusaciones de Manini al Poder Judicial de ser parcial, nada más y nada menos que en los temas vinculados a los derechos humanos". Por otro lado, señaló el presunto "corporativismo" de Cabildo Abierto, un partido que según Mieres "se muestra como representante de las Fuerzas Armadas", a pesar de que su candidato ha intentado despegarse de esta imagen y señalar que no es un partido militar.

Por este motivo, al ser consultado por El Observador, el candidato reiteró que no se ve "cogobernando" con Manini Ríos, aunque dijo que habrá que ver cómo se desarrollan las elecciones nacionales para "ver la realidad y analizar qué hacer". El partido liderado por el excomandante en jefe del Ejército se posicionó como la cuarta fuerza política –según las encuestas–, la misma posición que el Partido Independiente ocupó en las elecciones de 2014, cuando sacó 3,09% de los votos.

No obstante, Mieres entiende que "los votos de Cabildo Abierto no son frontera del Partido Independiente". La puja, aseguró, es con el candidato del Partido Colorado, Ernesto Talvi, y el seregnismo dentro del Frente Amplio. "Es la gente de centro, centroizquierda, que está agotada del gobierno del Frente Amplio pero tiene sus temores de qué viene en su lugar", explicó.

Este domingo se realizó la Convención Nacional del partido, donde –a diferencia de las demás elecciones, donde no mostró preferencia por ninguno de sus rivales– Mieres anunció que no votará al candidato del Frente Amplio si hay balotaje. "El agotamiento nos parece tal que uno tiene que tener un compromiso con la gente y decir 'queremos cambio, necesitamos cambio'. Entonces lo decimos, es una decisión que tenemos que asumir", indicó.

De todos modos, Mieres señaló que para que el Partido Independiente respalde públicamente al partido opositor en noviembre, hay seis temas que deberán ser incluidos en la negociación:

"Políticas sociales de apoyo a los débiles, pero con una visión de que puedan salir adelante; combate a la corrupción, reducción de los cargos de confianza, poder de veto del Tribunal de Cuentas en algunas circunstancias, recursos financieros y humanos a la Jutep (Junta de Transparencia y Ética Pública); reforma educativa basada en Eduy21; conjunto de medidas que favorezcan a las pequeñas y medianas empresas, creación de Ministerio de Medio Ambiente y de un sistema integrado de control de calidad del agua, suelos y aire; continuar la búsqueda de la verdad con respecto a los desaparecidos durante la dictadura".

Por otra parte, el líder del Partido Independiente aseguró que en la ruptura de la coalición La Alternativa –que integró junto a Navegantes, Unir y Avanza País– pesó más "la quiebra de confianza" que las visiones contrapuestas sobre la postura que deberían tomar en caso de haber un balotaje.

Hasta fines de marzo el Partido Independiente era el principal grupo político de La Alternativa, un bloque de centro izquierda que también estaba integrado por el grupo Navegantes –de Esteban Valenti y Selva Andreoli–, Unir –de Fernando Amado, que días atrás selló un acuerdo electoral con Daniel Martínez– y el sector de José Franzini Batlle, Avanza País.

Todo se desvaneció luego de que Andreoli respondiera el 25 de marzo en el programa Desayunos Informales de canal 12 que no estaba dispuesta a apoyar a un candidato que no fuera frenteamplista. "En mi caso personal, no. Estoy hablando personal, Selva Andreoli”, había dicho ella.

El bloque se resquebrajó entonces porque había un acuerdo de no adelantar posturas individuales ante un eventual balotaje, según repitió Mieres en varias oportunidades. El 31 de marzo, durante la Convención del Partido Independiente en la que se decidió "por aclamación" retirarse del bloque, el candidato a presidente sostuvo que se había roto la "palabra de no adelantar posición sobre un tema delicado como la definición sobre la segunda vuelta". Y criticó: "Era tan fácil mantener el silencio”.

Este domingo, sin embargo, Mieres anunció que no apoyará al partido oficialista. Amado ironizó sobre esto en Twitter: "¡Tremenda primicia! Mucha sorpresa, nunca lo hubiera imaginado... El pueblo seguramente impactado", escribió. Y en un segundo mensaje recordó que a Andreoli, quien iba a ser la compañera de fórmula de Mieres, "la echaron con juicio de sumario" por manifestar públicamente su posición. "A Amado no le contesto, se responde solo", sentenció el senador.