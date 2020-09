Mieres: “Las luchas sindicales no pueden afectar a los trabajadores no huelguistas”

Pablo Mieres, ministro de Trabajo y Seguridad Social, hizo una evaluación de la gestión del organismo en sus primeros seis meses, destacando la normativa en la Ley de Urgente Consideración (LUC) que garantiza que las medidas de luchas sindicales no pueden afectar, en ningún caso, el derecho de los trabajadores no huelguistas, ni tampoco el derecho de la dirección de la empresa a ingresar a su establecimiento. Aclaró que dicha medida no afecta el derecho de huelga.

En tal sentido, anunció que en estos días impulsarán un decreto que determinará con claridad los procedimientos correspondientes para aquellos casos en que alguna medida de ocupación de los lugares de trabajo impida los mencionados derechos de los trabajadores no huelguistas o directores empresariales. Para esto habrá de derogarse decretos pre-existentes. El ministro dio estas declaraciones en el evento Preparando al país para los nuevos tiempos, organizado por la Confederación de Cámaras Empresariales en la Expo Prado 2020. En otro orden, Mieres destacó el acuerdo salarial para el sector privado por un período puente de un año que se constituyó en la 8va. ronda de los Consejos de Salarios. Ese acuerdo firmado fue ratificado por 17 de las 24 mesas que corresponden a los Consejos de Salarios. Señaló que en los próximos días o semanas, se producirán nuevas ratificaciones. La próxima ronda de salarios tendrá lugar cuando culmine el período puente (junio 2021), en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas. En agenda, el Ministerio tienen por delante realizar las modificaciones a la Ley de Negociación Colectiva, con el objetivo de levantar las observaciones de la OIT señaladas el año pasado, según manifestó. En base a las mismas, elaborarán y presentarán un proyecto de ley antes de fin de año, estimó. Anunció que están empezando a trabajar, con la participación de las partes, en un proyecto de ley sobre personería gremial, además de seguir aportando en el proyecto de ley sobre teletrabajo que se ha presentado al Parlamento. Como tarea pendiente, mencionó la modernización de los consejos de salarios, con el fin de aumentar las zonas de consenso y permita avanzar en formas de acuerdos ganar-ganar, "lo que requiere un cambio cultural", dijo. El ministro insistió en que se requiere avanzar en los procesos que, sin mengua de la negociación colectiva, proteja los derechos y realidades de las empresas más débiles, evitando que los acuerdos generales los afecten o inviabilicen. Eso requiere procedimientos y protocolos concretos, denominados “descuelgues", que forman parte del objetivo central del gobierno, según afirmó. Sobre la reforma de la Ley de Seguridad Social, a la que considera decisiva, dijo que la meta es que ingrese como proyecto al Parlamento a mediados del 2021 para que se apruebe en la segunda mitad de ese año.