Migración, el hijo del Chapo Guzmán y cambio climático en la reunión de mandatarios de América del Norte

La décima cumbre de jefes de Estado de Canadá, Estados Unidos y México se llevará a cabo en este último país. Si bien la agenda contempla cambio climático, equidad, diversidad e inclusión, entre otros temas, la atención se centrará en las migraciones por la frontera sur de Estados Unidos y en el impacto que tuvo la captura de Ovidio Guzmán, hijo del Chapo, en Sinaloa

En este sentido el mandatario norteamericano, de 80 años, anunció una nueva estrategia migratoria para contener el flujo de inmigrantes indocumentados en la frontera con México. Estados Unidos permitirá la entrada cada mes de hasta 30 mil migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, pero endurecerá las restricciones para aquellos que intenten cruzar la frontera con México.

Los jefes de Estado de Estados Unidos, Joe Biden; de Canadá, Justin Trudeau y de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) tienen cita en Ciudad de México entre el lunes 9 y el miércoles 11 de enero.

Días antes del inicio de esta décima cumbre de mandatarios de América del Norte, Biden sorprendió a la audiencia al anunciar el jueves que aprovechará el viaje a México para luego hacer una visita “a la zona fronteriza” entre ambos países.

En su discurso sobre Seguridad Fronteriza, de acuerdo al Departamento de Estado, Biden dijo textualmente: “Los republicanos en el Congreso han rehusado considerar mi plan integral. Y han rechazado mi reciente solicitud de US$ 3.500 millones adicionales para asegurar la frontera así como fondos para contratar 2.000 nuevos funcionarios y personal de asilo y 100 nuevos jueces de inmigración para que la gente no tenga que esperar años para que su caso sea adjudicado”.

Luego añadió que “el hecho de que no hayan aprobado ni financiado un plan integral ha aumentado los desafíos que se nos plantean en la frontera suroeste”. Aunque no se sabe puntualmente dónde irá Biden tras la cumbre, será oportunidad para ahondar en lo que adelantó ya como plan para encarar el drama de miles de migrantes que llegan hasta el Río Bravo con la expectativa de lograr un trabajo o permiso de permanencia en Estados Unidos y son rechazados o directamente no pueden pasar.

Según el canciller mexicano Marcelo Ebrard, su país aceptará hasta 30.000 migrantes expulsados al mes de Cuba, Nicaragua, Haití y Venezuela. Eso es en acuerdo con Casa Blanca y esas personas serán el total que, mes a mes, podrán cruzar la frontera y estar legalmente.

El aumento de los migrantes tras la pandemia fue exponencial. De acuerdo a los agentes fronterizos estadounidenses, en noviembre hubo 82.000 migrantes de esas nacionalidades en la frontera que separan ambos países. Esto es tres veces más de lo que aceptaría Biden quien, además, debe pulsear con los republicanos que no votan partidas extras para afrontar el tema.

En su discurso, el presidente aclaró que muchas familias o empresas pueden solicitar el asilo para algunos de los migrantes, mientras que otros llegan huyendo del hambre. Luego abordó el controvertido Título 42, que permite expulsar migrantes “por cuestiones sanitarias”. Se trata de una norma de otros tiempos que Donald Trump desempolvó para hacer trámite exprés y rechazar el ingreso de personas. Recientemente el tema ingresó a la Corte Suprema, con mayoría conservadora, que deberá decidir sobre la vigencia o no de esa norma.

“Las personas expulsadas según el Título 42 –siguió Biden- no tienen prohibido volver a intentar ingresar de nuevo. Han sido expulsadas. Vuelven. Vuelven a intentarlo. Y lo vuelven a intentar. Pueden hacerlo y lo hacen, intentan reingresar a Estados Unidos una y otra vez, lo que agrava incluso más los problemas en la frontera”.

Luego dijo que “hasta que el Tribunal Supremo decida un caso respecto al Título 42 más tarde en este año, mi administración continuará empleando esta autoridad tal como el Tribunal Supremo ha exigido.Y hasta que el Congreso apruebe y financie un plan integral de inmigración para arreglar el sistema en su totalidad, mi administración trabajará para mejorar las cosas en la frontera utilizando las herramientas que tenemos disponibles ahora”.

El presidente dijo que las solicitudes de venezolanos descendieron de más de 1.000 al día a una cuarta parte, debido a que antes de llegar a frontera, muchos son rechazados porque no cumplen los requisitos. Sin duda, las sanciones que pesan sobre Venezuela impuestas por Trump ayudaron al derrumbe de la economía del país. La probable normalización de las relaciones diplomáticas y sobre todo las nuevas normas para inversiones petroleras serán un motivo para aminorar el flujo. Lo mismo, las condiciones de vida de México hacia el sur distan mucho de tener una perspectiva promisoria.

En su presentación, Biden dijo: “Mi mensaje es este, si usted está intentando salir de Cuba, Nicaragua, Venezuela o Haití o ya ha comenzado su viaje a Estados Unidos, no se presente simplemente en la frontera. Permanezca donde esté y haga la solicitud legalmente desde allí”.

En la reunión cumbre, deberá saberse también cuánto está dispuesto Trudeau para trasladar migrantes a Canadá, un país que tiene la ventaja de no recibir migración por tierra.

Uno de los temas de agenda es la Seguridad. En ese sentido, el mayor peso es sobre los carteles de narcotráfico que trasladan, por aire, mar y por la extensa frontera de tierra, toneladas de cocaína, heroína y las nuevas drogas sintéticas como el fentanilo.

El viernes, el presidente mexicano habló sobre la captura de Ovidio Guzmán López, hijo de “el Chapo”, creador y líder del Cartel de Sinaloa. Su hijo Ovidio, alias “el Ratón”, fue tomado prisionero en un operativo tan espectacular como luctuoso en el que murieron una decena de soldados y policías y 19 miembros del grupo mafioso.

Ahora Ovidio está en la misma prisión de la cual se fugó su padre en 2015. Tras ser recapturado, cumplidos los procesos de extradición a Estados Unidos, “el Chapo” pasa sus días en solitario en la cárcel Florence de Colorado.

Dado que al hijo del Chapo también lo reclaman las autoridades judiciales de Estados Unidos, el presidente mexicano dijo que se deberán cumplir con todos los requisitos, que serán evaluadas por la Justicia mexicana.

"No hay fasttrack", dijo AMLO para graficar que los tiempos son los propios de los tribunales. "La ley marca plazos para que se presenten las evidencias en contra de las personas. Estimamos que eso va a ocurrir entre cuatro y seis semanas a partir de ahora por parte de Estados Unidos, que ya presentó la solicitud de extradición", agregó el canciller Ebrard.

El juicio en México se iniciará el lunes 9 de enero, el mismo día que comienza la X Cumbre de mandatarios de América del Norte.

En cuanto a la agenda climática, los tres mandatarios participaron en la COP 27 de noviembre llevada a cabo en Egipto donde se comprometieron con las políticas y las partidas presupuestarias. Cabe mencionar que Estados Unidos comparte con China el podio de las naciones con mayores emisiones de gases de efecto invernadero. Canadá, por su parte, tiene aún muchos yacimientos explotados con minería a cielo abierto, muy contaminante. Una salida que encontró ese país es que sus empresas mineras hagan inversiones en países con legislaciones más que flexibles al respecto.

Sin embargo, Biden y Trudeau reprocharán a AMLO que está poco involucrado en la agenda global sobre el cambio climático. El presidente mexicano se ausentó de la cumbre climática de Naciones Unidas, la COP26, que recientemente se desarrolló en Glasgow en noviembre de 2021.En los últimos meses, Washington instó a México a cambiar su matriz energética acorde con la lucha contra el calentamiento global.