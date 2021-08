Miguel Curbelo: “La minería injustamente es acusada de ser el malo de la película”

¿Cuándo se creó la Sociedad Mineros del Uruguay que usted preside y con qué objetivos?

La Sociedad fue fundada el 15 de noviembre de 2017, atendiendo la necesidad de reunir a los mineros establecidos en todo el país, creando esta gremial para apoyar y asesorar a sus miembros en sus actividades y en su relacionamiento con autoridades y entidades afines.

Nos corresponde también rescatar la minería que injustamente es criticada y acusada de ser el malo de la película en el tema ambiental.

La minería es de las primeras actividades del hombre, si no la primera, en su marcha hacia la civilización, prácticamente no existe actividad humana que no dependa de ella.

La minería bien realizada es amigable con el medio ambiente, la actividad ejecutada al amparo del Código de Minería es de las más controladas, debe cumplir con estrictos protocolos establecidos en el código y en el decreto 349/005, reglamento de evaluación de Impacto ambiental y autorizaciones ambientales.

¿Qué es lo que se produce en la actividad minera en el país?

Al presente, aproximadamente el 80% de la producción es de áridos para la construcción, que está mayormente próxima a los centros urbanos, especialmente Montevideo y su zona de influencia, aunque existe en todo el país, se extraen ágatas y amatistas en Artigas, está próxima a reiniciarse la explotación de oro en Rivera, hay producción de calizas en Treinta y Tres, Lavalleja y Paysandú, y existen aún algunas canteras de rocas ornamentales, aunque esta producción está muy decaída.



¿Qué dificultades existen para que los empresarios del sector puedan evolucionar?

En primer lugar el peso de los trámites burocráticos hace largo y penoso el proceso de instalación de un emprendimiento minero, se requiere tramitar autorizaciones por vías separadas ante la Dirección Nacional de Minería y Geología del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), ante la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Ambiente (MA) y ante la correspondiente intendencia municipal.

En el rubro áridos para la construcción, en números gruesos, sólo el 50% de los materiales que se utilizan se extrae de las canteras regulares operadas bajo el régimen de la Dirección Nacional de Minería y Geología, el resto proviene de canteras de obra pública, canteras abiertas por las intendencias o directamente de material extraído sin ningún trámite y esto genera una competencia desleal con los mineros registrados y además crea un gran pasivo ambiental por la falta de control con que operan, y en general quedan abiertas sin un correcto plan de abandono.



Además de lo explicado, ¿qué otras cosas podrían producirse en este sector?

Además de lo mencionado, existe un importante yacimiento de hierro ya estudiado en la zona de Valentines, sería interesante la producción de fosfatos para fertilizantes, la producción de arcillas para cerámicas, estudiar la extracción de arenas negras y favorecer el desarrollo del tema ágatas y amatistas, entre otros. También sería muy bueno volver a la exportación de arena y piedra con destino a Buenos Aires, como antaño, actividad que ocupaba a decenas de miles de personas en Colonia y en San José. Incluso ahora hay buenas perspectivas de exportar arena para fracking a Vaca Muerta, en la Patagonia.

¿Cómo ve el relacionamiento de la actividad minera con otros rubros de la producción?

La actividad minera es perfectamente compatible, es más, puede ser en muchos casos complementaria con la de otros rubros, como en el caso de las explotaciones agrarias.

La renta que produce la actividad minera es superior a la agropecuaria y ocupa un área muchísimo menor.



¿Cómo evalúa la relación con el Ministerio de Ambiente y con la Dirección Nacional de Minería y Geología?

Con el Ministerio de Ambiente estamos entrando en contacto, téngase en cuenta que es un nuevo ministerio, de reciente creación, la relación es correcta.

Con la Dirección Nacional de Minería y Geología es muy buena, nos relacionamos fluidamente con su director y tenemos grandes coincidencias en los temas mineros. Esta dirección se encuentra muy desmantelada en lo económico y en recursos humanos, necesita una fuerte inversión en ambos rubros para poder cumplir con sus cometidos de investigación y fiscalización.

La minería y la educación

Curbelo, sobre el valor que tiene la minería, afirmó que “lamentablemente en nuestro sistema educativo se ha abandonado la enseñanza de los temas geológicos y mineros, es necesario que esos temas vuelvan a estar en los programas para que los uruguayos valoren la importancia de la minería en la actividad humana y de la geología para el conocimiento de nuestro país”.