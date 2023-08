Milei le respondió a Lali Espósito: "No sé quién es, yo escucho los Rolling Stones"

Javier Milei fue el candidato más votado en las PASO y generó todo tipo de repercusiones en redes, entre las manifestaciones de entusiasmo y los lamentos por un eventual futuro con él como presidente. Entre los que reaccionaron al triunfo primario del candidato libertario estuvo la cantante y actriz Lali Espósito, que publicó un mensaje en Twitter por la que fue criticada por los votantes de Milei.

"Qué peligroso. Qué triste", escribió Lali, que luego ahondó en su mensaje tras los ataques.

Que peligroso. Que triste. — Lali (@lalioficial) August 14, 2023

"No me pone para nada mal que me 'bardeen' por considerar peligroso y triste que haya gente que vote a un ANTI-DERECHO. La violencia con la que bardean y los argumentos son un reflejo de lo que votan justamente. Nos mal acostumbramos a considerar que si alguien opina de una manera es porque está del 'otro bando' y del único bando que voy a estar SIEMPRE (dentro del panorama decadente político y económico en el que estamos) es del lado que no se caga en lo ganado en materia de derechos", comenzó.

"Aunque sea eso me queda como votante joven argentina responsable, que no piensa en su ombligo únicamente. Podría no opinar nada, obvio. Es lo más 'cómodo' pero no soy así. Así que... Sí! Para mí es realmente triste y peligroso votar a un Anti-Derecho semejante. Eso opino. Igual tranquis que soy una ciudadana angustiada no una candidata ni nada. Relajen! Un beso respetuoso para todos".

La respuesta de Milei a Lali

Entrevistado este lunes por el programa Pan y circo, que emite Radio Rivadavia y que conducen Jonathan Viale y Lucas Morando, Milei fue consultado por el mensaje de Lali.

"El único que te escribió fue Macri... Y Lali Espósito. Viste que escribió qué sos muy peligroso. ¿Sabés quién es Lali Espósito?", le preguntó uno de los periodistas mientras mantenían comunicación telefónica con el candidato.

"Perdón, no. No sé quién es", contestó Milei

"No seas malo, cómo que no sabés. Dale Javier. Es una cantante y actriz", insistieron desde el panel.

"Está bien, pero yo escucho los Rolling Stones. O escucho ópera. No soy muy idóneo en música popular", zanjó el candidato.