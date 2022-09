Ministerio de Turismo pidió a la Justicia el cierre de la agencia Transhotel

El Ministerio de Turismo envió a la Justicia una solicitud para el cierre de la agencia de viajes Transhotel, confirmó a El Observador el ministro de la cartera, Tabaré Viera.

La decisión de Turismo llega luego de esperar hasta ahora sin éxito una respuesta de su dueño, Radamés Montero, quien dijo a las autoridades que quería encontrar una solución a las deudas con cientos de clientes por servicios de viajes, hotelería y shows no efectuados. A los pocos días de que el conflicto se hiciera público el dueño se contactó con el ministro de Turismo pero Viera aseguró este viernes que no volvió a tener contacto con él.

La solicitud de cierre de la empresa ingresó este viernes a la Justicia, que deberá definir si aprueba o desestima la solicitud, en medio de un caso que ya cuenta con más de 260 denuncias por estafa efectivizadas en Fiscalía, detalló Viera, quien además agregó que restan por procesar 400 mails que llegaron al Ministerio de Turismo por la situación.

Si la justicia mantiene el cierre, Montero tendrá diez días para presentar sus descargos. Luego de esto, el Poder Judicial definirá o no su cierre definitivo.

Viera explicó que en ese momento se podrá comenzar a repartir la garantía de US$ 185 mil que Transhotel depositó al Ministerio de Turismo, que será distribuida en un "prorrateo" a los denunciantes.

Los afectados hicieron una estimación inicial de US$ 240 mil en daños ocasionados por la agencia a 132 denunciantes, pero aclararon que estos números no alcanzan "ni a la mitad de los damnificados". Desde Fiscalía estiman los daños en alrededor de US$ 400 mil y US$ 500 mil, informaron fuentes del organismo a El Observador.