Transhotel: clientes desmienten a la empresa y dicen que las soluciones están lejos del 90%

Los dueños de la agencia de viajes Transhotel afirmaron en un comunicado este lunes que resolvieron los casos con sus clientes en un 90%, pero los afectados en la estafa lo desmienten. "No es así, no ha habido solución", señaló a El Observador Andrés Guichón, uno de los perjudicados.

Los clientes se organizaron ya hace días en un grupo de WhatsApp, para definir los pasos a seguir. Este lunes causó sorpresa los dichos de la empresa, y Guichón aseguró que en ese chat no hay una sola persona a la que la empresa le haya solucionado su situación. Aclaró que si bien pueden haber más personas estafadas de las que están en el grupo, las soluciones están lejos del 90% como afirma Transhotel.

En el grupo de WhatsApp "no hay nadie que manifieste que lo haya acordado. Lejos de ser el 90%. Conozco 0%. Si hay un porcentaje es mínimo", resumió.

Y agregó: "La situación generó confusión. Era importante desmentir esto porque no es la realidad. No ha habido solución, mucho menos para el 90% de la gente estafada". Afirmó que siguen apareciendo damnificados. "Las denuncias siguen creciendo", indicó.

Guichón dijo que algunos plantearon con las empresas crediticias los casos y en algunos casos "iban a hacer la devolución de las compras que habían hecho", pero esa solución va por parte de la persona, y no por Transhotel.

Hasta ahora, agregó, no hay "ni una solución" de Transhotel. Ni siquiera alguna comunicación.

"No sabemos en qué se basan para sacar ese comunicado. La gran mayoría no tenemos respuesta. Nadie ha tenido certeza de nada", expresó.

Tras leer el comunicado, Guichón dijo que "el reconocimiento del error está bueno".



"En una parte hace culpable a la gente que fue estafada por haber denunciado. Ahora se le cierran las puertas. El mal manejo es pura y exclusivamente desde el minuto 0, de Transhotel. Las disculpas están buenas como reconocimiento, se aceptan, pero es de esperar una solución".



Para Guichón, son "arriba de 200 personas" las afectadas.

Comunicado de los damnificados

El grupo de damnificados de Transhotel divulgaron este martes un comunicado en el que expresaron que hubo "casos aislados" donde se ha devuelto "algo de dinero". "Pero parece ligero afirmar y hablar de porcentajes. Entendemos que la empresa puede manejar un número estimado, así como nosotros lo hacemos, pero aparecen como irresponsables algunas de las afirmaciones y porcentajes allí expresados", agregan.



Además, piden soluciones "para cada uno de los casos" y recuerdan que en agosto tenían pautados sus viajes y todavía no se les ha dado una respuesta sobre su situación.



El grupo agrega que no tienen respuestas ni certezas, "solo incertidumbre". "El silencio de radio de la empresa hacia los damnificados, y con quienes se asumió un compromiso, es ensordecedor", agregan.

"Elegí confiar"

Guichón informó a Transhotel que el martes 6 de setiembre terminaría de pagar todo el paquete, que incluía un viaje a Punta Cana. Eran dos adultos y una niña. El motivo: viajar en familia para celebrar el cumpleaños de su hija.

Tenía el paquete reservado desde enero y se enteró por la prensa que era otro de los estafados por Transhotel.

Tres días antes de enterarse de la estafa, había comunicado a la agencia que iba a pagar el 100% del paquete, el 6 de setiembre.

"Me comuniqué para avisar que iba a pagar. Recibí como respuesta el 'ok'. Me dijeron: mándame el comprobante cuando hagas el pago. No recibí ninguna reserva de hotel ni vuelo ni nada. Elegí confiar.

Guichón pagó el 50% de su viaje, unos US$ 1.400.

El comunicado de la empresa

La empresa pidió disculpas y afirmó que avanzó en devolución de pagos o en soluciones de otro tipo, para el 90% de sus clientes. Dijo que para cumplir con el 10% restante, solicitó préstamos a instituciones públicas y privadas.

"Asumimos nuestra responsabilidad", expresó la directiva en un tramo del texto, al tiempo que afirmó que "devolverá los pagos asumiendo el costo por cuenta propia", ya sean las señas o el pago total de los servicios. En algunos casos, reprogramará los itinerarios y viajes.

"Hacemos llegar nuestras más sinceras y necesarias disculpas a nuestros clientes por la situación que atraviesa la empresa y que en muchos casos los ha afectado, y de la cual asumimos nuestra responsabilidad empresarial, como no puede ser de otra manera", indicó.