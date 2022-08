Dueño de Transhotel denunció pérdida de su chequera y Fiscalía le pidió que fije domicilio

El propietario de la agencia de viajes Transhotel, Radamés Montero, denunció este lunes en la Seccional 4° de Montevideo un extravío de su libreta de cheques, y la Fiscalía pidió que fije domicilio y entregue un número de teléfono para contactarse, informaron fuentes del Ministerio del Interior y Fiscalía a El Observador.

Montero es investigado por la justicia luego de que más de 200 personas denunciaran haber sido estafados por Transhotel, empresa que no les brindó los servicios de viajes, hotelería y espectáculos que habían pagado. En un principio, la división de Investigaciones de Interior, encargada del caso, le había pedido el domicilio a Montero, pero su abogado le había recomendado que se negara a brindarla.

Como para radicar una denuncia es necesario informar el lugar de residencia, Fiscalía finalmente obtuvo la fijación.

Algunos de los denunciantes afirmaron que la empresa intentó devolver parte del dinero de los viajes frustrados con cheques, que luego resultaron sin fondo. Ni Interior ni Fiscalía confirmaron que exista una conexión entre esta situación y la pérdida de la libreta de Montero.

Hasta el momento la Fiscalía de Flagrancia, con Fernando Romano a cargo del caso, no dispuso la detención de Montero, debido a que existe una discusión interna dentro del organismo judicial sobre a qué oficina le corresponde este hecho, que entienden también puede ser para la Fiscalía de Delitos Económicos, detallaron fuentes del caso.

Hasta el momento, Romano pidió tomar la declaración de todas las personas que denunciaron haber sido estafados por Transhotel, alrededor de 230 personas hasta este lunes, además de a los empleados de la agencia de viajes. También solicitó levantar el secreto bancario de las cuentas involucradas, y pidió toda la información disponible sobre el caso al Ministerio de Turismo.

La cartera dio una semana a la empresa para solucionar la situación antes de decretar su clausura, luego de que el ministro, Tabaré Viera, se reuniera con Montero y este le dijera que estaba buscando una salida para el problema, informaron fuentes del Ministerio a El Observador.

Viera detalló a El Observador que en su única comunicación con el dueño de Transhotel vio que "lloró" y "estaba mal" por la situación, y le aseguró que no era un estafador. Además, afirmó que la empresa no dejó de funcionar, sino que cerró sus puertas por "escenas de mucha violencia" que se vivieron en sus instalaciones antes de que la situación tomara estado público. "Entró gente muy enojada", agregó Viera.

"Esta semana tenemos que tomar decisiones", expresó el ministro, y especificó que deben definir la clausura para "hacer efectiva la garantía" de US$ 185 mil que depositó la empresa en el Ministerio de Turismo, y que será repartida en un "prorrateo" entre los denunciantes.

Sin embargo, los damnificados hicieron un calculo inicial de US$ 240 mil, que estiman no alcanza "ni a la mitad de los damnificados", y desde Fiscalía estiman un daño total de entre US$ 400 mil y US$ 500 mil, detallaron fuentes del organismo.

Si se decreta la clausura, esta será notificada a Montero, que tendrá diez días para realizar sus descargos. Luego de este plazo, la justicia deberá decidir si mantiene el cierre de la empresa, y también podrá marcar su liquidación, explicó Viera.

Los damnificados podrán pedir de forma individual un resarcimiento por los daños de la empresa en el proceso de liquidación, para obtener dinero a través de la venta de sus bienes.