Mirá todo lo que hay que saber del inicio de la Champions con ocho partidos

Barcelona inicia el martes en Dortmund ante Borussia el reto de levantar una nueva Liga de Campeones, un trofeo continental que se le resiste desde 2015 y que el capitán Lionel Messi vuelve a tener en el punto de mira.

"Obviamente me encantaría ganar la Champions porque hace mucho tiempo que no se gana y creo que debemos volver a ganar la Champions como club, y a nivel personal me encantaría ganar otra", advertía Messi en una entrevista con el diario Sport.

Messi, que todavía no ha debutado con su equipo, recibió este lunes el alta médica de su lesión muscular en el gemelo derecho y podría tener sus primeros minutos el martes en Alemania.

El astro argentino completó su primer entrenamiento con el grupo el domingo y repitió este lunes, pero aún está por ver qué decidirá su técnico Ernesto Valverde respecto a su alineación.

Quien sí estará de entrada es Luis Suárez, que volvió luego de su lesión después de 29 días y anotó un doblete en los 29 minutos que disputó el sábado contra Valencia en el triunfo por 5-2 por la Liga Española y lo hizo con récord incluido.

Un Valencia conmocionado enfrenta a Chelsea

Ningún jugador de Valencia -equipo en el que juega el uruguayo Maximiliano Gómez- compareció este lunes con el nuevo técnico del equipo Albert Celades en la previa del partido de Champions contra Chelsea, como protesta por el despido la semana pasada del entrenador Marcelino García Toral.

EFE

"No es la situación ideal. Es una decisión de los jugadores y no tengo más que decir", declaró el técnico ante los periodistas.

El club valenciano podría ser sancionado por la UEFA por la incomparecencia de los jugadores, que se sentían muy identificados con el entrenador con el que ganaron la última Copa del Rey y se clasificaron para la Liga de Campeones.

Napoli-Liverpool, uno de los platos fuertes

Napoli-Liverpool aparece como uno de los platos fuertes de la primera jornada de la Liga de Campeones, un partido que tendrá un duelo de estilos en los banquillos: el bonachón Carlo Ancelotti contra el rockero Jürgen Klopp.

AFP

En su época de entrenador de Borussia Dortmund, Klopp, de 52 años, hablaba de "fútbol heavy-metal" para describir su estilo de juego vertiginoso, de constante ida y vuelta, y su agitada manera de vivir el partido en el banquillo.

Enfrente tendrá a Ancelotti, de 60 años y uno de esos entrenadores con pinta de bonachones, que difícilmente levanta la voz y que parece que nada le pone intranquilo.

Pese a que ambos tomaron caminos distintos (el italiano tiene experiencia en los cinco grandes campeonatos europeos y el germano 'solo' conoce la Bundesliga y la Premier League), la Champions estaba en el destino de estos dos hombres.

Inter de Godín ante Slavia Praga

Internazionale de Milán, con un Diego Godín totalmente recuperado y que en el partido pasado por la Serie A italiana metió una gran asistencia para el único gol de su equipo en la victoria 1-0 sobre Udinese, recibirá en San Siro a Slavia de Praga de República Checa.

AFP

Este será el partido inaugural de ambos en el Grupo F, uno de los más difíciles, ya que lo comparten con Barcelona, de Luis Suárez, y Borussia Dortmund.

Los otros partidos del martes

En la jornada del martes habrá otros cuatro encuentros a seguir en este inicio de la Liga de Campeones.

Lyon será local ante Zenit St. Petersburg de Rusia, por el Grupo G por el que también se enfrentarán Benfica-Leipzig, el sorpresivo puntero de la Bundesliga..

A su vez, por el Grupo E en el que también participan Napoli y Liverpool, Salzburgo de Austria recibirá a Genk de Bélgica.

El otro encuentro de la jornada del martes tendrá como partícipes a Ajax ante Lille por el Grupo H en el que están Chelsea y Valencia.