Miss Croacia confesó que durante el Mundial de Qatar recibió mensajes de varios jugadores

Ivana Knoll, la modelo que se hizo famosa durante el Mundial de Qatar 2022, por su vestimenta en los estadios, contó al portal Barstool Sports que durante el torneo varios futbolistas se contactaron con ella.

“Algunos jugadores enviaron mensajes sobre ‘cómo estás, bla, bla, bla’. Algunos de los jugadores pedían perdón por lo de mañana antes del partido... ¡Yo no respondía hasta que perdían!”, contó la mujer de 30 años que nació en Alemania pero fue elegida Miss Croacia en 2016.

Knoll se negó a dar nombres, pero por sus dichos se puede deducir que fueron jugadores de selecciones que luego cayeron ante Croacia, como Canadá, Japón o Brasil, estos últimos eliminados en instancias de penales.

Ivana Knoll, Miss Croacia

A su vez, había explicado que su plan en el Mundial era solamente apoyar a su equipo y por eso no siguió ninguno de esos chats: “Solo me divierto con todo el mundo. Supongo que a la gente le gusto porque soy guapa. No me interesa conocer a nadie aquí. Mi intención es hacer sonreír a la gente, eso es todo”.

La modelo vivió gran parte de su vida en Croacia, estuvo el lunes en Miami disfrutando del partido de NBA entre el Heat y Brooklyn Nets. Para ese partido dejó los colores de su bandera de lado y lució una camiseta de Jimmy Butler, la joven estrella del elenco de la Florida.

Después de los dos primeros partidos de la selección croata en Qatar, Ivana Knoll tenía 1,3 millones de seguidores en Instagram y ahora la cifra se acerca a los 4 millones.