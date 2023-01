El presidente del fútbol francés fue "apartado" tras polémica sexista y escándalo con Zidane

Noël Le Graët, salpicado por diversos escándalos y polémicas, fue "apartado" de la presidencia de la Federación Francesa de Fútbol (FFF) por su Comité Ejecutivo extraordinario, que se reunió este miércoles en París.

"NLG (Noël Le Graët) ha sido apartado (...) Philippe Diallo asumirá el periodo de interino", explicó a la AFP un miembro de ese Comité Ejecutivo, que no habló de dimisión.

El tiempo de presidente interino de Philippe Diallo debe durar "hasta el Comex (Comité Ejecutivo) que siga a la publicación del informe de auditoría" sobre el funcionamiento de la FFF, que ha sido encargado por la ministra de Deportes de Francia, Amélie Oudéa-Castéra, y que se espera para finales de febrero.

Noël Le Graët presidente de la Federación Francesa de Fútbol envuelto en un escándalo

La reunión del Comité Ejecutivo (catorce miembros, contando al presidente) comenzó alrededor de las 11h00 locales (10h00 GMT) en la sede de la FFF en el boulevard de Grenelle de París.

En el puesto desde 2011, Noël Le Graët (81 años), exalcalde socialista de la ciudad de Guingamp, debía enfrentarse en la reunión a varios asuntos de actualidad.

La renovación del seleccionador Didier Deschamps hasta 2026 fue "validada por unanimidad", según la FFF. Ese acuerdo había sido anunciado el sábado.

El domingo había generado un gran revuelo en Francia una intervención de Le Graët en la emisora RMC al hablar de Zinedine Zidane, que durante tiempo sonó como posible seleccionador de Francia si Deschamps dejaba el cargo.

Noël Le Graët presidente de la Federación Francesa de Fútbol junto a Deschamps

En declaraciones a la radio RMC, Le Graët dijo que a Zidane "ni le hubiera respondido al teléfono" porque su única opción era renovar al seleccionador Didier Deschamps, algo que se anunció el sábado, ampliando su contrato hasta 2026. Zidane sonó durante mucho tiempo como candidato al puesto.

El fútbol Kylian Mbappé y la ministra Oudéa-Castéra, entre otros muchos, criticaron las declaraciones de Le Graët, que pidió el lunes disculpas por sus "palabras desafortunadas" sobre Zidane.

La denuncia de un comportamiento sexista del patrón del fútbol francés

La agente Sonia Souid denunció este martes en declaraciones al diario deportivo L'Équipe y a la emisora RMC el comportamiento sexista de Noël Le Graët.

"Me dijo cara a cara, en su apartamento, muy claramente, que si quería que me ayudara tenía que tener relaciones", afirmó Souid, que deseaba reunirse con Le Graët y que quería hablar con él de cómo promocionar el fútbol femenino.

En una investigación, la revista So Foot había hablado de comportamientos fuera de lugar de Le Graët, especialmente de SMS de contenido sexual, que el patrón del fútbol francés niega.

La emisora France Inter reveló que "varias mujeres" habían "denunciado en la auditoría la actitud de Noël Le Graët hacia ellas", algo que fue confirmado a la AFP por una fuente cercana al asunto.

Noël Le Graët presidente de la Federación Francesa de Fútbol envuelto en un escándalo

Según esa radio, una exdirectiva había "mostrado a los inspectores mensajes de texto y mensajes de WhatsApp" que "no son ilícitos pero (...) que generan preguntas teniendo en cuenta la relación jerárquica existente entre ellos".

"Llama mucho. Tengo mensajes de voz y algunos SMS", afirma por su parte Sonia Souid.

Hablando de sus interacciones profesionales en el pasado, la agente explicó que tuvo la sensación de que "a cada vez, lo único que le interesa, y pido perdón por hablar de manera vulgar, son mis dos pechos y mi culo".

La ministra Oudéa Castéra, que reclama la salida de Le Graët, en el puesto desde 2011, felicitó en Twitter a "Sonia Souid por la valentía de su testimonio".Desde el domingo, Le Graët está además salpicado por otro asunto que ha generado gran revuelo en Francia, sus palabras consideradas despreciativas hacia un mito del fútbol del país, Zinédine Zidane.

Así fue la polémica por sus dichos de Zidane

"A Zinédine Zidane ni le hubiera respondido al teléfono", declaró el presidente el domingo en la radio RMC, un día después de renovar como seleccionador a Deschamps.

Preguntado por si Zidane, que parecía la opción número 1 para reemplazar a Deschamps, lo había llamado en los últimos días, Le Graet se mostró contundente con la leyenda del fútbol galo.

"Ni le hubiera respondido al teléfono. ¿Para decirle qué, 'Hola señor, no se preocupe, busque otro club, acabo de alcanzar un acuerdo con Didier'?", señaló Le Graet.

El presidente también se mostró muy seco cuando le preguntaron por las informaciones que vinculan a Zidane con el banco de la selección brasileña.

"Me sorprendería que se fuera allí. Puede hacer lo que quiera, no me concierne. No nos hemos encontrado y nunca nos hemos planteado separarnos de Didier Deschamps", dijo.

"No tengo a nadie que salvar, puede ir dónde quiera, a un club, tendrá muchos que le quieran en Europa, un gran club", añadió.

Las declaraciones de Le Graet fueron criticadas por la estrella de los Bleus Kylian Mbappé. "Zidane es Francia, no se puede faltar al respeto a la leyenda así", escribió el jugador del PSG en Twitter.

También reaccionó la ministra de Deportes de Francia, Amélie Oudéa-Castera, que reclamó a Le Graet que se disculpara.

"Es una vergonzosa falta de respeto, que nos ofende a todos, a una leyenda del fútbol y del deporte. Un presidente de la primera federación deportiva de Francia no debería decir eso. Le pido que se disculpe por estas palabras excesivas sobre Zidane", escribió la ministra en Twitter.

El sábado la federación francesa anunció que el contrato de Deschamps fue renovado hasta 2026 y el Mundial que organizarán Estados Unidos, México y Canadá.

