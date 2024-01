Mito o realidad: ¿los gatos con síndrome de down realmente existen?, esto dice la ciencia

En el fascinante mundo de las mascotas, los gatos con características inusuales han capturado la atención de muchos, llevando a algunos dueños a afirmar que sus felinos padecen el síndrome de Down. Muchos dueños tienen varias preguntas acerca de esta posibilidad en su gato y la ciencia brindó una respuesta.

En esta exploración, desentrañaremos el mito y la realidad detrás de esta afirmación, examinando lo que la ciencia tiene que decir al respecto. ¿Te interesa saber la verdad sobre la salud de los gatos? Sigue leyendo para estar al tanto de la respuesta final y de la veracidad de este mito animal.

Mascotas: ¿los gatos pueden tener síndrome de Down?

La pregunta sobre si los gatos pueden tener síndrome de Down es común entre los dueños de mascotas, especialmente aquellos que notan rasgos faciales peculiares y comportamientos únicos en sus felinos.

Aunque en las redes sociales se han popularizado cuentas de "gatos con síndrome de Down", la realidad científica nos dice algo diferente. Los gatos no pueden padecer síndrome de Down debido a las diferencias genéticas fundamentales entre humanos y felinos.

La genética detrás del síndrome de Down y por qué no afecta a los gatos

El síndrome de Down en humanos se caracteriza por la presencia de un cromosoma 21 adicional. Sin embargo, los gatos tienen solo 19 cromosomas, lo que hace imposible que desarrollen esta condición genética específica. Aunque se ha identificado una anomalía cromosómica en gatos machos que permite cromosomas adicionales, estas situaciones no se traducen en un síndrome de Down comparable al humano.

La ciencia desmiente el síndrome de down en gatos.

Anomalías que podrían confundirse con el síndrome de Down

A pesar de la evidencia científica, algunos gatos han ganado fama en las redes sociales como "gatos con síndrome de Down". Estos felinos suelen exhibir rasgos distintivos, como hocicos anchos, ojos curvados hacia arriba y dificultades en la marcha. Sin embargo, estas características no son atribuibles al síndrome de Down en gatos, ya que la comunidad veterinaria no reconoce esta condición en el ámbito felino.

En lugar de etiquetar a estos felinos como portadores de síndrome de Down, es más preciso referirse a ellos como "gatos con necesidades especiales". Estos gatos pueden presentar anomalías físicas y conductuales debido a diversas razones, como infecciones prenatales, hipoplasia cerebral, traumas o trastornos genéticos específicos.

Problemas de salud similares al síndrome de Down en gatos

Síndrome de Klinefelter en gatos: trastorno genético que resulta en un cromosoma X adicional (XXY). Consecuencias incluyen esterilidad, daño cerebral y problemas cognitivos. Disautonomía felina: enfermedad degenerativa que afecta el sistema nervioso. Síntomas como caída de los ojos, pupilas dilatadas, anorexia y trastornos digestivos. Polineuropatía distal en gatos: enfermedad neurológica hereditaria que causa inestabilidad en la marcha y debilidad. Afecta a gatos de 6 a 8 años y puede resultar en convulsiones y parálisis. Endogamia en gatos: cruce de gatos emparentados que causa problemas físicos y mentales. Puede conducir a alteraciones morfológicas que se asemejan a síntomas de síndrome de Down. Hipoplasia cerebral en gatos: consecuencia de infección prenatal por el virus de la panleucopenia felina. Síntomas incluyen nistagmo, temblores y movimientos descoordinados.

En conclusión, mientras que los gatos no pueden padecer síndrome de Down, es esencial comprender las diversas condiciones que pueden afectar la salud de los felinos, brindándoles el cuidado y la atención adecuados.