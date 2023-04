Remo Monzeglio: la discusión con Lacalle Herrera y su vínculo familiar con el diputado más votado en la historia

El subsecretario de Turismo, Remo Monzeglio, fue el invitado de esta semana a Posdata, el ciclo de entrevistas conducido por Oscar González Oro. En la entrevista, el jerarca repasó su ingreso a la política luego de trabajar años únicamente en el sector privado y la discusión que mantuvo con el expresidente de la República, Luis Alberto Lacalle Herrera.

"Yo fui yerno del hombre más votado como diputado en la historia del país llamado Bari González y todos creían que yo iba a ser candidato a algo. Me ofrecieron la candidatura de la Intendencia de Canelones dos o tres veces y nunca acepté. Porque dije ´el día que yo haga política no voy a necesitar de la política para vivir´ y realmente cumplí con eso. Con el tiempo, el padre de mi mejor amigo, ya fallecido mi suegro, me dijo ´tenés que ayudar al partido´, el Partido Nacional aquel momento había votado muy bajo y le dije: “Doctor (Walter) Santoro, voy a dar una mano´.

También recordó algunos discursos suyos con discusiones "inclusive con el actual presidente, con su papá (Lacalle Herrera)". "En aquel momento él quería llevar un candidato a intendente de Canelones que venía de otro departamento y ahí yo tuve un discurso muy encendido que me dio relevancia y finalmente fui diputado suplente en un par de legislaturas", recordó.