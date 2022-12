Cristina Morán: su primer trabajo como ascensorista y el pase a los medios

Cristina Morán habló de su primer trabajo y sus orígenes en los medios a través de un aviso en un diario. Además, la actriz, periodista, conductora y locutora destacó que "siempre" tuvo su "independencia económica". "Yo entiendo que la mujer si

no tiene su independencia económica nunca va a ser libre, siempre va a depender de alguien, de algo. Entonces para ser realmente libre y tenerla independencia tiene que ganar su sustento", contó en una parte de la entrevista para el ciclo Posdata, conducido por Óscar González Oro para El Observador.

¿Cómo fue cuando ganaste tu primer dinero, cuando empezaste a trabajar a los 17 años?

Yo fui primero ascensorista de tienda La Ópera. Y después como dijeron que nos iban a despedir porque se había formado los consejos de salarios, me fui, me llamaron y no volví. Y apareció un aviso en el diario El Día, que se necesitaba una señorita de buena voz, buena presencia y simpatía y yo le dije a mi mamá “esta soy yo”, entonces me presenté.

Inés Guimaraens

Un momento de la entrevista a Cristina Morán realizada por González Oro

Eran diez mil pesos de la época, nada. No, pará cuando trabajaba en la tienda, de ascensorista gané 18 pesos, iba en el tranvía y lo llevaba apretadito, era como una fortuna.

¿Qué hiciste con el sueldo?

Se lo daba a mi mamá. Porque yo entendía que ella era la ecónoma, era el ama de casa. Era la que manejaba la economía, la comida, era la que hacían las compras, pagaba la luz, todo y entendía que tenía que dárselo a ella, era así.

A continuación un resumen de la entrevista: