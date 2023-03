Moratorio sobre la presencia de Arezo ante River: "Con nosotros no se hizo ningún acuerdo de palabra"

El delegado de Peñarol Gonzalo Moratorio expresó tajantemente que Matías Arezo jugará el martes con los aurinegros contra River Plate en el partido único de la primera fase de la Copa Sudamericana donde se definirá un clasificado a la fase de grupos. El encuentro será a la hora 21.00 en el Campus de Maldonado.

De esta manera, Moratorio le salió al cruce a los dichos del expresidente de River Plate, Willie Tucci, quien dijo que existía "un acuerdo de caballeros" para que el jugador formado en River Plate no enfrente a su exequipo: “No hay nada escrito para que Arezo no juegue ante River. Sí hay un acuerdo de palabra con el representante. Si Matías juega no se podrá hacer nada, fue un acuerdo de caballeros y ahora tenemos que hablar con Peñarol”.

"Con nosotros no se hizo ningún acuerdo de palabra, será un problema del contratista; hay jugadores que estaban en Peñarol y ahora están en River (NdeR: Ezequiel Busquets, Walter Gargano y Hernán Rivero y desde el año pasado Maximiliano Pereira) y Peñarol hizo un esfuerzo muy importante tras una larga negociación, Arezo es el jugador más valorado del plantel, se hizo un esfuerzo enorme para traerlo acá al haber negociado con Granada y River no tiene nada que ver con eso", expresó en una improvisada conferencia de prensa que se dio con los medios radiales en el Campeón del Siglo, antes del partido que Peñarol disputó con Deportivo Maldonado por la quinta fecha del Torneo Apertura.

Leonardo Carreño

Matías Arezo, goleador de Peñarol

La situación reglamentaria permanece incambiada con respecto a lo que Referí informó el 16 de enero: River le vendió a Granada el año pasado el 50% de los derechos económicos y el 100% de los derechos federativos por lo que el destino del jugador lo maneja el club español y el darsenero no tiene incidencia alguna en el mismo. El jugador llegó a Peñarol a préstamo por una temporada y con una cláusula de retorno a mitad de año, cuando termine LaLiga 2 en España.

Moratorio dijo que en caso de que Arezo entre en la lista definitiva de Uruguay para jugar en marzo los amistosos ante Japón y Corea del Sur se perderá la octava fecha contra Liverpool pero llegará unos días antes para disputar el clásico ante Nacional.

Moratorio también dijo que la nota que presentó a Peñarol ante Conmebol por los precios que los aurinegros entendieron que fueron "abusivos" de parte de River Plate, fue a los efectos de dejar asentada la queja porque saben que los precios ya no pueden modificarse.

"Un palco a $ 4.000 es un precio 10 veces arriba de lo que fija habitualmente River. Nos dicen que tienen muchos gastos de logística por la organización y que quieren hacer recaudación con Peñarol, por eso no dan tres tribunas. Ellos defienden sus cosas y nosotros las nuestras y por eso hicimos la crítica a Conmebol porque no estuvimos de acuerdo", afirmó el delegado.