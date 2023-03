¿Matías Arezo juega contra River por la Sudamericana? "Hay un acuerdo de caballeros"

River Plate y Peñarol se enfrentan el martes 7 de marzo a la hora 21 por la primera ronda de la Copa Sudamericana. El encuentro se disputará en el estadio Domingo Burgueño, de Maldonado.

La presencia de Matías Arezo en el partido genera discordia entre los dirigentes de ambos clubes. El delantero surgió en River Plate, fue transferido a Granada y ahora volvió a préstamo a Peñarol, pero los darseneros tienen el 50% de la ficha.

El presidente de River, Fabián Motta, dijo días atrás que si juega o no dependerá de los aurinegros: “Reglamentariamente no podemos hacer nada para que Arezo no juegue contra nosotros. Si juega o no contra River va a depender de Peñarol” expresó en FútbolxCarve.

Leonardo Carreño

Matías Arezo, goleador de Peñarol

Hace un mes el presidente Motta declaró en Vamos que Vamos: "Nos vamos a reunir con Ruglio. No creo que Arezo tenga problemas de jugar ante River por la Copa Sudamericana".

Mientras que el expresidente darsenero, Willie Tucci, quien estaba al frente del club cuando se hizo la negociación, señaló en La Oral Deportiva: “No hay nada escrito para que Arezo no juegue ante River. Sí hay un acuerdo de palabra con el representante”.

Y agregó: “Si Matías juega no se podrá hacer nada, fue un acuerdo de caballeros y ahora tenemos que hablar con Peñarol”.

Leonardo Carreño

Matías Arezo hizo tres goles ante La Luz

Como suele ocurrir desde hace algunos años, cuando un futbolista firma con uno de los clubes grandes e incluso, a veces, si se van a préstamo de un grande a un equipo en desarrollo, se firma una cláusula en el contrato para que no enfrente a su exclub.

En las cuatro fechas jugadas por el Apertura, Arezo ha sido el jugador más desequilibrante de Peñarol, con cinco goles convertidos.