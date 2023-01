¿Qué falta para que Arezo llegue a Peñarol? Y si llega, ¿jugará contra River por Sudamericana?

Peñarol busca en los primeros días de esta semana cerrar la negociación para lograr otro pase resonante y hacerse de los servicios de Matías Arezo.

El aurinegro lleva varias semanas tras los pasos del centrodelantero formado en River Plate y que hace un año fue vendido a Granada, equipo que a mediados de 2022 perdió la categoría y que actualmente milita en LaLiga 2 de España.

Todavía faltan detalles para cerrar el acuerdo y por esa razón días atrás llegó un emisario de Granada para negociar directamente con Peñarol.

Según se informó a Referí desde la directiva del club, el representante le llevará a Granada lo que propone Peñarol que es hacerse cargo de todo el salario del futbolista que es un sueldo importante para el mercado uruguayo.

Lo que Peñarol no puede costear, porque ya hizo un desembolso por el pase de Léo Coelho a Atlético San Luis de México, es un cargo por dicho préstamo.

River Plate estaba muy expectante por dicho cargo ya que los darseneros tienen el 50% del pase de Arezo ya que le vendieron el 50% en € 6 millones y fijaron una cláusula de preferencia en favor del club de € 7,5 millones por un 25% más de la ficha. Si hay un cargo por el préstamo, River va a medias con Granada por lo percibido.

Pero ese negocia no podrá ser porque Peñarol no está en condiciones de pagar un cargo por el préstamo. Si Granada no acepta esas condiciones no se lo cederá a Peñarol.

¿Qué pasa con Arezo y River Plate si llega a Peñarol?

El sorteo de la Copa Sudamericana emparejó a Peñarol con River Plate para jugar un partido único por la primera fase cuyo ganador avanzará a la fase de grupos.

River tiene previsto fijar el Campus de Maldonado para jugar dicho encuentro en el que salió favorecido por la localía. El Estadio Centenario no está disponible en la fecha del encuentro (semana del 7 de marzo) y si fijaban el Parque Viera, Conmebol le hacía un retención de US$ 35 mil porque las luces de ese escenario no se ajustan ya desde el año pasado a los parámetros que exige Conmebol para sus partidos internacionales.

¿Qué pasa si Arezo llega a Peñarol a préstamo? ¿Tiene la potestad River de fijar alguna cláusula para que el jugador no pueda enfrenta al club donde se formó?

No. Según se informó a Referí, River le vendió a Granada el 50% de sus derechos económicos pero le cedió el 100% de los derechos federativos, lo que significa que es Granada el que define los destinos del jugador.