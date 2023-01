River Plate vendió a tres centrodelanteros en un año y cobrará US$ 12 millones

El presente le sonríe, el futuro es prometedor y el pasado está sembrado de trabajo. River Plate se transformó en una institución de punta en el fútbol uruguayo en los últimos tiempos y en un año negoció al exterior a tres centrodelanteros de calidad por los que embolsará, en cuotas, alrededor de US$ 10 millones.

Primero fue Matías Arezo, quien el 31 de enero de 2022, pasó a Granada a cambio de € 6 millones por el 50% de la ficha.

Leonardo Carreño

Matías Arezo, 36 goles en River Plate

El 1º de diciembre, Thiago Borbas, goleador del último Campeonato Uruguayo (18 tantos), llegó a Red Bull Bragantino a cambio de € 4,8 millones por el 55% de la ficha.

Leonardo Carreño

Thiago Borbas, goleador del Uruguayo 2022

Además, el pasado 5 de enero, River le vendió a Colón el 65% de la ficha de José Neris, quien jugó el segundo semestre de 2022 cedido a préstamo a Albion. El monto de esta operación será presentado el próximo lunes en directiva, razón por la que aún no fue divulgado.

Diego Battiste

José Neris se fue a Colón

"A River lo veo en crecimiento constante; hace 12 años que estoy en el club, siempre vinculado al área juvenil. Desde hace dos años lideraba las formativas, desde AUFI hasta la Tercera y la propuesta de los compañeros de que me hiciera cargo de presidir al club me llegó en un buen momento porque conozco todas las áreas del club", dijo a Referí el flamante presidente darsenero, Fabián Motta, de 37 años.

"Soy un convencido de que el motor del club son los juveniles porque es lo que te permite capitalizar al club y tener una entrada económica fuerte que es la única que te permite subsistir porque los ingresos por derechos de TV, esponsoreo y entradas son residuales. Si no tenés ventas de US$ 2 millones o US$ 3 millones por año no se puede subsistir. Cuando te subís a esa calesita la institución se hace sustentable y es cuando empezás a crecer", agregó.

La venta de Arezo le permitió a River Plate poner al club en día y empezar las obras de instalación de la cancha de césped sintético en el complejo de juveniles de Colón y también las de instalación de red lumínica en el Parque Saroldi.

Con la venta de Borbas se apunta a cubrir el presupuesto 2023 de la institución y también invertir en materiales para modernizar los trabajos con implementos tecnológicos y GPS, "para ampliar la capacidad del club", en palabras de Motta.

"La venta de Neris nos va a dar más aire para seguir invirtiendo en juveniles", manifestó.

Además, en caso de que Granada, Bragantino o el propio Colón vendan al jugador, River irá prendido al negocio ya que tiene porcentajes en los tres jugadores.

En el caso puntual de Arezo, con Granada, se fijó una opción para adquirir un 25% más de la ficha del centrodelantero en € 7,5 millones mientras que River Plate conservó el 25% para la futura transferencia.

De esa venta ya se cobraron tres cuotas. De la de Borbas se cobrará la primera cuota la semana próxima y la primera de Neris está pactada para dentro de 60 días.

"No hay secreto, River es una estructura de trabajo con una captación fuerte, es una plataforma de juveniles que están trabajando muy bien con profesionales capacitados y una vez que ese potencial es desarrollado y el jugador llega a Primera no tienen presión de estar buscando el campeonato todos los años, ni que tengan que rendir inmediatamente y todos los partidos, los podés esperar. Fijate Arezo que subió con 16 años, debutó con 17, tuvo un bajón pero siguió jugando hasta que explotó. Borbas hizo la escalerita más lenta y explotó con 20 años. Acá no hay presión, pero tampoco secretos: es trabajar y saber esperar", afirmó el nuevo presidente del club.

Los formadores de los talentos de River Plate

En captación está Aníbal Saralegui quien lleva 20 años trabajando en el club. Además dirige a la Séptima. "Sabe la calidad que se necesita para desarrollar jugadores en River", explicó Motta.

Foto: Leonardo Carreño.

El Saroldi tendrá red lumínica

En sub 15 estará este año Facundo Muñoz, futbolista que hizo todas las formativas en River y que luego jugó en El Tanque Sisley y Cerro Largo. "Lleva tres años trabajando en el club, fue ayudante de Cuarta, estuvo en captación y ahora va a tener su categoría porque en River también queremos formar entrenadores", dijo el presidente.

En la sub 16 sigue Osvaldo Strecchia, quien lleva 15 años trabajando en el club, ocho de forma consecutiva.

En sub 17 sigue Luis "Lucho" Romero, quien llegó al club como ayudante técnico de Julio Avelino Comesaña en 2017 y que se quedó en formativas.

En sub 19 está José "Nito" Puente con un exjugador del club, Julio Gutiérrez. Dirigió a la Quinta campeona, la generación 2002 de Borbas y Thiago Galletto.

Los talentos de River que se vienen

River ya le dio pista en la temporada pasada a dos volantes ofensivos de gran proyección.

Uno es Joaquín Lavega, de 17 años, y el otro es Juan Cruz De los Santos, de 19, actual integrante de la selección sub 20 que a partir del 19 de enero disputará en Colombia el Sudamericano de la categoría.

Leonardo Carreño

Joaquín Lavega, uno de los talentos que se vienen

Además, Gustavo "Chavo" Díaz ascendió a 10 juveniles del club para comenzar la pretemporada con el primer equipo. No se sabe aún cuál de esos jugadores se quedará para jugar la temporada.

Jugador Puesto Generación Giovanni De Armas Golero 2005 Facundo Pérez Zaguero 2003 Lucas Camejo Lateral izquierdo 2006 Guillermo Gandolfo Volante central 2002 Francisco Triver Volante mixto 2006 Gonzalo Larrazábal Volante ofensivo 2002 Johan Pérez Volante ofensivo 2006 Faustino Barone Delantero 2006 Inti López Centrodelantero 2005 Tiziano Correa Delantero 2004

Barone es hijo de Deivis, ayudante del Chavo Díaz, López es uno de los hijos de Diego "Memo" López, exjugador del club, y Tiziano hijo de Fernando "Petete" Correa, otro gran talento que formó River en su historia.

Las obras donde reinvertirá River

En el complejo Miguel Grisoglio de Colón ya se están haciendo movimientos de tierra, se cortó la arbolada que había en el predio, ya se hicieron las canaletas de desagüe y para junio o julio se espera que sea inaugurada. La mayor parte de su uso estará destinada para juveniles.

En el complejo hay seis canchas y una pasará de ser de césped natural a artificial.

Esas obras demandarán alrededor de US$ 200 mil. También se iluminará el Saroldi y se harán obras de refacción en la sede social.

Las altas y las bajas de River para el 2023

Para esta temporada llegaron Pablo García desde Coritiba FC, exjugador del club con pasaje por Nacional, Jonathan Dos Santos desde Querétaro FC, ex Cerro Largo y Danubio, Juan Ignacio Quintana, que viene de jugar a gran nivel a préstamo en La Luz, Facundo Kidd, lateral izquierdo de Plaza Colonia, y Joaquín Trasante, volante cedido a préstamo por Nacional.

@cariverplateuru

Pablo García de retorno en River

Se busca un golero y otro centrodelantero para cerrar el plantel.

Además de Borbas, vendido a Red Bull Bragantino, se fueron porque terminaron sus contratos Salvador Ichazo (Nacional), Nicolás Sosa (Banfield), Tiago Galletto (a préstamo a Cerro Largo por un año), Jonathan Urretaviscaya (Boston River), Robert Herrera, el paraguayo Waltar Clar, Matías Ocampo a Suiza. Además, Marcos Montiel retornó de su préstamo a Villa Teresa que le vendió el 50% de su pase a Nacional.

Diego Battiste

Jonathan Urretaviscaya dejó el club

Contra Peñarol en el Campus

Diego Battiste

River jugará con Peñarol por la Sudamericana

En la semana del 8 de marzo, River Plate será local contra Peñarol en partido correspondiente a la primera fase de la Copa Sudamericana. El ganador se meterá en fase de grupos y no habrá este año partido de ida y revancha para este año.

Si bien aún no está definido, es altamente probable que el darsenero oficie de local en el Campus de Maldonado.

La otra opción era el Parque Viera pero como la red lumínica no está actualizada con los estándares que demanda Conmebol, esta organización le hace al club organizador una retención de US$ 35 mil.