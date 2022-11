Mourinho respaldó a Matías Viña, duramente criticado por los hinchas de Roma

José Mourinho defendió a Matías Viña por las críticas que recibe de los hinchas de la Roma. Luego del partido del jueves frente a Ludogorets por la Europa League en el estadio Olímpico, el entrenador del lateral izquierdo uruguayo expresó:

"Me da un poco de pena y me parece injusto cómo se trata a Viña. Es injusto el trato que recibe, el público del Olímpico debería respetarlo más, en cambio siempre hay ruido", expresó el portugués.

Luego agregó: "El estadio no le ayuda, fuera de casa es un jugador diferente, en el Olímpico hay algo que no me gusta, pero su actitud es siempre ejemplar. Es un jugador que trabaja mucho y eso hay que apreciarlo", indicó en diálogo con Sky Sports.

Foto: Leonardo Carreño.

Viña en la selección

Viña, integrante de la lista de 55 reservados por Diego Alonso para el Mundial Qatar 2022, también habló luego de ese encuentro:

“Puedo jugar en otros puestos, sin problemas. Entreno, luego cuando me llama el entrenador me preparo para donde quiera que juegue. Pasé a jugar por la derecha, como tercer central, y por la izquierda, siempre tengo que estar listo para jugar. Esta es la única forma de ganar”, indicó el uruguayo.