MSP desaconsejó uso de tapabocas en niños menores de cinco o con trastornos de conducta

El Área Programática de Niñez del Ministerio de Salud Pública recomendó que los niños menores de cinco años no usen tapabocas, mientras que para aquellos que estén entre los cinco y los ocho años de edad, sugirió su uso siempre y cuando lo toleren. Por otro lado, señaló que "tampoco debe exigirse el uso de mascarillas a niños que tengan un trastorno de espectro autista u otros trastornos de conducta, independientemente de la edad".

Si bien la cartera recordó que el uso de tapabocas es necesario siempre y cuando no puedan mantenerse otros cuidados preventivos como la distancia interpersonal de dos metros y espacios con buena ventilación, afirmó que cuando el adulto percibe que el niño "no puede mantener su máscara puesta y la toca varias veces, es preferible que no la utilice porque no cumple el fin para el que se recomienda".

El MSP exhortó al uso del barbijo a partir de los ocho años, y explicó la necesidad de que sean adecuados al tamaño del niño. Su colocación y retiro debe estar a cargo de un adulto responsable, indicó.

La cartera recordó que el uso representa "una medida más" entre los otros cuidados necesarios.