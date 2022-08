Mujica da marcha atrás sobre caso Marset y ahora dice que "hay que desconfiar"

El expresidente de la República, José Mujica, se volvió a referir a la expedición del pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset, cambió su postura y dijo que sus anteriores declaraciones fueron para no dar una mala imagen del país.

"A mí me preguntaron y dije “fueron pelotudos” en la Cancillería. Preferí echarle la culpa al quietismo burocrático, pero no porque estuviera totalmente convencido", aseguró en Las Cosas en su Sitio de Radio Sarandí. "No quería dar esa imagen, pero siempre hay que desconfiar", explicó.

El referente del Frente Amplio (FA) fue también consultado sobre lo que el narcotraficante buscado por la Interpol dijo en su aparición pública el jueves 18 de agosto, cuando hizo referencia al exmandatario y a la ley que regularizó la producción, la distribución y la venta de cannabis. "Es natural que el hombre patee", dijo Mujica.

"No quería dar esa imagen"

Dos días después de la interpelación a los ministro del Interior Luis Alberto Heber y el canciller de la República, Francisco Bustillo, liderada por el senador frenteamplista, Mario Bergara, Mujica atribuyó a la idiosincrasia uruguaya la extradición del pasaporte. "Son errores y creo que boludeces democráticas, en gran medida", dijo a la prensa.

Este miércoles explicó sus declaraciones. "No me gusta que saliera al exterior, porque ahora repercute todo, de que podría haber alguna línea dentro del aparato del Estado tocado por los intereses del narcotráfico", sostuvo.

"No quería dar esa imagen, pero siempre hay que desconfiar", continuó. En este sentido, citó al escritor español Francisco de Quevedo: "Poderoso caballeros es Don Dinero". "Lamentablemente estas cosas repercutieron ahora a un país pequeño, pero que tiene buen prestigio internacional. Empieza a estar medio entre ojos", indicó.

El exmandatario se refirió también al problema del narcotráfico en una escala mundial. "Lo que más me calienta es que los que nos acusan son el primer mercado mundial para la droga. Si Estados Unidos lograra bloquear su frontera o combatir el consumo interno, se rompería ese mercado portentoso que tiene deshecho a varios países en América Latina. Por lo tanto es un problema grave de la humanidad. Yo creo que tenemos que discutir y cambiar de política", declaró.

TLC con China: "Le pedí a Vázquez que hiciera todo lo posible"

Asimismo, el expresidente se refirió al Tratado de Libre Comercio (TLC) que el gobierno actual negocia con China. Según Mujica, le pidió al fallecido, también expresidente, Tabaré Vázquez, "que hiciera todo lo posible de lograr un acuerdo con China". De todas formas, Mujica sostuvo que "no se puede firmar cualquier cosa".

"En un encuentro que tuve en Fray Bentos con Tabaré Vázquez, le pedí, le recomendé, que hiciera todo lo posible de lograr un acuerdo con China. En términos generales estoy de acuerdo. Ahora, no se puede firmar cualquier cosa. Hay que ver", sostuvo.

"Estamos hablando de un coloso", señaló el expresidente. Para Mujica hay "cosas que nos tenemos que reservar porque si no podemos transformarnos en una factoría de comprar y nada más". "Hay que insistir en una política de acercamiento con los vecinos. Porque no podemos ignorar la realidad de que China es el principal demandante". De todas formas, aseguró que "a la larga es ideal que podamos hacer un acuerdo más global”.

Sobre la relación con el Mercosur, cuyos integrantes no miran con buenos ojos el tratado entre Uruguay y China, Mujica aseguró que entiende que "hay intereses importantes" y que "no hay que medir solo lo ideológico".

En cualquier caso, "si no es un acuerdo ciento por ciento que sea algo. Para ir mejorando, ir empezando. Hay que empujar para ahí y tener paciencia. Porque la otra alternativa, Europa, nos cerró la puerta". Al respecto de este último punto, Mujica dijo que "desgraciadamente, 20 años discutiendo quedaron prácticamente en la nada. Todos hablan de apertura, pero son abiertos para venderte, pero no para comprarte”.