Mujica y "lo que está en juego en esta elección"

Siguiendo la línea de lo que ha sido la campaña del Frente Amplio pero con el estilo de José Mujica, el expresidente dio cierre al acto final de campaña del Movimiento de Participación Popular (MPP) comparando a la oposición con el presidente argentino Mauricio Macri, poniendo en duda la continuidad de los consejos de salarios, y planteando contradicciones entre las promesas de campaña de Luis Lacalle Pou de ahorrar con la gestión de las intendencias blancas, y sin pasar por alto el escándalo del momento: la grabación del intendente de Colonia, Carlos Moreira que dijo es "para llorar".

El acto realizado este sábado en la plaza Primero de Mayo, frente al Palacio Legislativo, con un escenario puesto a todo trapo rodeado por dos pantallas gigantes de alta definición, se extendió por casi seis horas durante las cuales cantaron músicos como Ignacio Copani, Ruben Rada, Mala fama, Agarrate Catalina, y hablaron la vicepresidenta Lucía Topolansky., el intendente de Canelones, Yamandú Orsi y el diputado Alejandro Sánchez.

Camilo de los Santos

El legislador por ejemplo alertó sobre “los dos modelos” que están en juego en esta elección y puso el ejemplo de Macri quien llegó a la Argentina "con marketing" y "construyó un mar de pobreza". “Por acá anda un señorito pidiendo cinco años de confianza, si Macri hizo eso en cuatro años, no le podemos dar ni cinco minutos a un Lacalle porque desaparece el Uruguay”, dijo.

Pero el broche de oro lo dio la oratoria de "Pepe", quien –ovacionado como una estrella– habló más de una hora. El exmandatario empezó pidiendo paciencia porque iba a leer algunos conceptos fundamentales que quería transmitir aunque "no los entendieran". Sentado en el escenario leyó unos papeles y vertió un montón de conceptos: habló de la "recolonización de las multinacionales", de la "musa liberal que se transformó por fanatismo pizarrero en recetas meramente económicas" y dijo que "para curar la enfermedad del burocratismo quieren matar al Estado".

"¿Qué mierda quiso decir este viejo?", preguntó imaginando lo que se preguntarían los militantes y ahí lanzó uno de sus mensajes centrales: "Hay que luchar por conservar lo que tenemos, se puede cambiar para estar mucho peor, ¡ojo! mirá enfrente, mirá lo que está pasando en Chile. No quiero un país partido con una grieta insoslayable", dijo.

A continuación puso en duda la continuidad de los consejos de salarios en un eventual gobierno opositor. "Dicen 'vamos a respetar' porque aprendieron la lección pero 'hay que flexibilizarlos'. Digo esto por desconfianza histórica, por lo que pasó. No me vengas a joder", lanzó.

Además defendió la participación del Estado en la negociación colectiva y dijo que "es lo (que está) más en juego que esta elección". "Si no hay un estado que esté pinchando para que se reparta, no se reparte. Es como la doña cuando va a la feria y tironea, el trabajador tiene que tironear para sacar un mango más. Acá no es problema de maldad o de bondad, la patronal tiene que defender lo de ellos (...) es una lucha de intereses", admitió.



De los consejos de salarios, volvió a Macri. "El pueblo argentino se comió a Macri y ahí lo tenemos. Hay que saber elegir. Elegir hoy significa tener garantías para repartir la torta".

Camilo de los Santos

Más adelante puso en duda las promesas de ahorro de los blancos, uno de los ejes centrales de la campaña del candidato Luis Lacalle Pou, que propone un ahorro de 900 millones durante el primer año de gestión. "Dicen que van a ahorrar, pero resulta que estos tipos hace decenas de años que manejan un montón de intendencias. Nunca se les ocurrió ahorrar un peso… no voy a hablar de Colonia. No tengo nada que ver: es una desgracia global del sistema político, es para llorar", expresó sobre el episodio de los audios de Moreira, quien renunció este sábado luego de que la comisión de Etica del partido pidió censurarlo.

También aprovechó ese momento para referirse a la deuda de las intendencias con UTE ("varias intendencias blancas debían 125 millones de luz, había algunas que hacía 20 años no pagaban la luz") y de la denomina "guerra de patentes". En 2014, el entonces intendente de Colonia, el nacionalista Walter Zimmer, fue procesado con prisión por el delito de abuso de funciones.

Camilo de los Santos

"Se andaban afanando la patente entre ellos, eran del mismo partido y se daban en la nuca, un papelón", expresó Mujica, pese a que en su momento fue uno de quienes visitó a Zimmer en la cárcel para apoyarlo.

"Y podría seguir, estoy esperando a la alternancia. Ahora joden con la alternancia. Estoy esperando la alternancia de la intendencia de Cerro Largo. Qué curioso: no se le ocurrió ahorrar, tienen 2 mil pico de empelados", remató.

Defensa de su gobierno

El presidente entre 2010 y 2015 dijo que en su gobierno la herida más grande que le quedó es no haber podido atacar el problema de la pobreza. "La reproducción del Uruguay está en los pobres, la clase media cada vez tiene menos hijos y Uruguay es un país de clase media contigo pan y cebolla no corre más. Se fue al carajo eso... Estamos empardando los que se pelan con los que nacen", cuestionó.

Luego pasó a responder a cuestionamientos que la oposición hace de su gestión como el hecho de que en los gobierno del FA los funcionarios públicos aumentaron en 70 mil. Dijo que si se compara 2005 con la actualidad, hay 300 mil trabajadores más, y que de cada 100 activos hay 17 en el Estado. Pero que de esos trabajadores públicos, 19 mil están en la Administración central y el Ejercito, los restantes 50 mil que fueron a la enseñanza, la salud y la policía. "Globalmente en proporción son menos que antes pero es la parte que no te dicen", ironizó.